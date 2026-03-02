Social

Mai mult de jumătate dintre angajați vor să își schimbe locul de muncă în 2026. Salariul, principala nemulțumire

Comentează știrea
Mai mult de jumătate dintre angajați vor să își schimbe locul de muncă în 2026. Salariul, principala nemulțumireAngajată. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Peste jumătate dintre angajații români își propun să își schimbe locul de muncă în 2026, iar salariul este factorul decisiv din spatele acestei intenții. Un sondaj realizat de eJobs România arată că presiunea costului vieții și stagnarea veniturilor împing tot mai mulți oameni să caute alternative profesionale.

De ce vor românii să își schimbe locul de muncă

Datele cercetării indică faptul că 40,2% dintre respondenți vor să își schimbe jobul până la jumătatea anului, iar alți 11,7% iau în calcul aceeași decizie până la finalul lui 2026. În paralel, 23,1% dintre participanți nu sunt angajați în prezent, dar intenționează să se angajeze. Un procent de 12,2% ar prefera să rămână în compania actuală, însă își doresc o promovare sau o schimbare de rol, în timp ce doar 12,7% afirmă că nu au în plan nicio modificare profesională în acest an.

Pentru cei care iau în calcul plecarea, remunerația rămâne argumentul principal. 31,2% spun că ar renunța la ideea schimbării dacă ar primi o majorare salarială. Pe de altă parte, 33% consideră că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i convinge să rămână. Beneficiile suplimentare ar putea avea un impact limitat: 9,8% ar fi influențați de pachete extrasalariale mai consistente, 9,4% de posibilitatea de a lucra remote, iar 6,3% de o promovare.

„Tema salariului revine pe panoul de discuții cu angajații pentru că este nu doar principalul argument care i-ar face să se răzgândească, în cazul în care acesta ar fi majorat, ci și principala lor nemulțumire și motivul pentru care își caută un alt job. Aproape 40% spun că salariul actual nu mai acoperă costul vieții și efectele creșterii inflației”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.

Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice
Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică formațiunii politice
Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat

Pe lista motivelor apar și epuizarea profesională, mediile de lucru tensionate, lipsa perspectivelor de promovare, dorința unui program flexibil sau temerile legate de stabilitatea financiară a companiei.

Calcul salariu pentru angajații din sistemul public

Sursa foto: Freepik

Incertitudine și teamă de stagnare

Pentru aproape 30% dintre respondenți, incertitudinea economică reprezintă principala sursă de anxietate în 2026. 26,2% se tem că salariile nu vor ține pasul cu creșterea prețurilor, 12,1% se tem de restructurări, iar 11,5% consideră că este tot mai greu să găsești un job mai bun din cauza competiției ridicate. Pentru 10%, echilibrul dintre viața personală și cea profesională este tot mai dificil de menținut.

În privința stabilității locului de muncă, 42,3% spun că situația este similară cu cea din 2025. Totuși, 20% se simt mai nesiguri, iar 15,3% sunt profund îngrijorați din cauza situației companiei. Doar 7% afirmă că se simt mai în siguranță decât anul trecut. Aproape 60% admit însă că aceste temeri nu sunt susținute de anunțuri oficiale privind schimbări majore.

Printre modificările comunicate deja de angajatori se numără restructurări sau reorganizări (15,1%), înghețarea salariilor (8,8%), ajustarea sistemelor de bonusare (5,1%), revenirea obligatorie la birou (3,6%) și integrarea inteligenței artificiale în activitatea zilnică (3%).

Ce își doresc angajații la locul de muncă

Cei care își caută un nou loc de muncă anticipează că principalul obstacol va fi nivelul ofertelor salariale (27,9%). 25,4% se tem de discriminarea pe criterii de vârstă, iar 24,4% spun că în orașul sau domeniul lor sunt prea puține oportunități.

Munca remote nu mai este decisivă pentru toată lumea. Pentru jumătate dintre respondenți, salariul cântărește mai mult decât modul de lucru. 16% preferă un program integral la birou, 13,5% un sistem hibrid cu 1–2 zile la birou, 8,4% hibrid cu 3–4 zile, iar 13,3% își doresc exclusiv remote.

În materie de beneficii, 33,3% ar opta pentru o săptămână de lucru de patru zile, 24,6% pentru un buget consistent de formare profesională, 16,7% pentru zile suplimentare de concediu, iar 8,8% pentru servicii dedicate sănătății mintale.

Sondajul a fost realizat în ianuarie 2026, pe un eșantion de 950 de candidați și angajați din România.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:33 - Florin Salam a căzut din nou în patima drogurilor. De această dată spune că din greșeală
22:21 - Cum se va numi partidul în umbra căruia ar fi Călin Georgescu. Tribunalul București a acordat personalitate juridică ...
22:15 - Ce ar însemna blocajul complet al Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul global
22:08 - Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
21:59 - Cât costă să construiești un buncăr în România. Cu ce poate fi dotat
21:50 - Povestea unei românce pusă la cerșit de către soțul ei în Polonia. Prin ce coșmar a trecut

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale