Mai mult de jumătate dintre angajați vor să își schimbe locul de muncă în 2026. Salariul, principala nemulțumire

Peste jumătate dintre angajații români își propun să își schimbe locul de muncă în 2026, iar salariul este factorul decisiv din spatele acestei intenții. Un sondaj realizat de eJobs România arată că presiunea costului vieții și stagnarea veniturilor împing tot mai mulți oameni să caute alternative profesionale.

Datele cercetării indică faptul că 40,2% dintre respondenți vor să își schimbe jobul până la jumătatea anului, iar alți 11,7% iau în calcul aceeași decizie până la finalul lui 2026. În paralel, 23,1% dintre participanți nu sunt angajați în prezent, dar intenționează să se angajeze. Un procent de 12,2% ar prefera să rămână în compania actuală, însă își doresc o promovare sau o schimbare de rol, în timp ce doar 12,7% afirmă că nu au în plan nicio modificare profesională în acest an.

Pentru cei care iau în calcul plecarea, remunerația rămâne argumentul principal. 31,2% spun că ar renunța la ideea schimbării dacă ar primi o majorare salarială. Pe de altă parte, 33% consideră că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i convinge să rămână. Beneficiile suplimentare ar putea avea un impact limitat: 9,8% ar fi influențați de pachete extrasalariale mai consistente, 9,4% de posibilitatea de a lucra remote, iar 6,3% de o promovare.

Pe lista motivelor apar și epuizarea profesională, mediile de lucru tensionate, lipsa perspectivelor de promovare, dorința unui program flexibil sau temerile legate de stabilitatea financiară a companiei.

Pentru aproape 30% dintre respondenți, incertitudinea economică reprezintă principala sursă de anxietate în 2026. 26,2% se tem că salariile nu vor ține pasul cu creșterea prețurilor, 12,1% se tem de restructurări, iar 11,5% consideră că este tot mai greu să găsești un job mai bun din cauza competiției ridicate. Pentru 10%, echilibrul dintre viața personală și cea profesională este tot mai dificil de menținut.

În privința stabilității locului de muncă, 42,3% spun că situația este similară cu cea din 2025. Totuși, 20% se simt mai nesiguri, iar 15,3% sunt profund îngrijorați din cauza situației companiei. Doar 7% afirmă că se simt mai în siguranță decât anul trecut. Aproape 60% admit însă că aceste temeri nu sunt susținute de anunțuri oficiale privind schimbări majore.

Printre modificările comunicate deja de angajatori se numără restructurări sau reorganizări (15,1%), înghețarea salariilor (8,8%), ajustarea sistemelor de bonusare (5,1%), revenirea obligatorie la birou (3,6%) și integrarea inteligenței artificiale în activitatea zilnică (3%).

Cei care își caută un nou loc de muncă anticipează că principalul obstacol va fi nivelul ofertelor salariale (27,9%). 25,4% se tem de discriminarea pe criterii de vârstă, iar 24,4% spun că în orașul sau domeniul lor sunt prea puține oportunități.

Munca remote nu mai este decisivă pentru toată lumea. Pentru jumătate dintre respondenți, salariul cântărește mai mult decât modul de lucru. 16% preferă un program integral la birou, 13,5% un sistem hibrid cu 1–2 zile la birou, 8,4% hibrid cu 3–4 zile, iar 13,3% își doresc exclusiv remote.

În materie de beneficii, 33,3% ar opta pentru o săptămână de lucru de patru zile, 24,6% pentru un buget consistent de formare profesională, 16,7% pentru zile suplimentare de concediu, iar 8,8% pentru servicii dedicate sănătății mintale.

Sondajul a fost realizat în ianuarie 2026, pe un eșantion de 950 de candidați și angajați din România.