Pensiile ar putea fi indexate abia din 2028. Milioane de români, în așteptare

Pensiile ar putea fi indexate abia din 2028. Milioane de români, în așteptare
Începând cu 1 ianuarie 2027, pensiile românilor ar putea să crească, potrivit Ministrului Muncii, Flori  Manole. Oficialul a declarat că pensiile vor fi indexate cu 12%, ceea ce ar însemna o creștere medie de aproximativ 330 de lei. Pentru această indexare ar fi necesară suma de 3,5 milioane de euro pentru anul 2027, notează Newsweek.ro. Totuși, analiștii economici avertizează că majorarea pensiilor nu este garantată. Adrian Negrescu spune că o creștere efectivă ar putea avea loc abia din ianuarie 2028.

Pensii majorate abia din 2028

Potrivit analistului, creșterea numărului de angajați care contribuie la bugetul de pensii și reformarea aparatului public sunt două condiții esențiale pentru creșterea pensiilor.

„Atâta timp cât Guvernul se împrumută masiv pentru a plăti pensiile și salariile, e lesne de înțeles că o majorare a acestora poate interveni, probabil din 2028”, a spus Negrescu la Antena 3.

Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, consideră prematură discuția despre dezghețarea pensiilor.

„Este prematur să discutăm despre dezghețare (n.r. pensiilor) în acest moment. Îmi doresc să fim în situația în care pe baza execuției bugetare din 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”, a declarat Nazare la TVR.

Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Bolojan: vârsta de pensionare trebuie crescută

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra dezechilibrului demografic din România. „Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie”, a afirmat Bolojan.

În aceste condiții, premierul susține că trebuie crescută vârsta de pensionare la toate categoriile de personal, inclusiv în domeniile Apărare și Ordine Publică.

„Ţara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a explicat Bolojan, subliniind că măsura este necesară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.

El a adăugat că noile prevederi se vor aplica doar viitorilor pensionari, iar pentru cei care deja îndeplinesc vârsta legală va exista o perioadă tranzitorie.

Șir de nemulțumiri legate de pensii

Premierul a mai spus că Guvernul urmărește să maximizeze absorbția fondurilor europene și să respecte jaloanele stabilite, considerând aceste obiective esențiale. De asemenea, el a subliniat că, pentru a menține eficiența sistemului de pensii, vârsta medie de pensionare trebuie să crească anual.

Marți, sindicaliștii din Apărare și Ordine Publică au protestat față de creșterea vârstei de pensionare. Aceștia îl acuză pe premierul Bolojan că „doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra” și îl consideră responsabil de trădare.

  1. Theo spune:
    26 februarie 2026 la 8:10

    Mai intai descurajeaza natalitatea taind de la mame si copii, dupa care se vaicareste ca sporul demografic este prea mic.

