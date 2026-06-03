Compania pe care premierul interimar Ilie Bolojan i-a transferat-o fostei sale soții în 2021 a încheiat anul 2025 cu venituri și profit reduse, continuând tendința de stagnare observată în ultimul deceniu, potrivit informațiilor furnizate de Fanatik.

Deși activitatea comercială se menține, rezultatele financiare sunt departe de nivelurile înregistrate în perioada de vârf a afacerii.

SC Campus Com SRL, societate cu sediul în Aleșd, județul Bihor, are ca principal obiect de activitate comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun.

Firma funcționează de peste trei decenii și este administrată în prezent de Florentina Bolojan, fosta soție a actualului premier interimar.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, compania a raportat venituri de 58.835 de lei și un profit net de 6.292 de lei. Deși valoarea profitului este redusă, societatea a rămas pe plus pentru al treilea an consecutiv.

În 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 46.516 lei și un profit net de 8.535 lei. Cu un an înainte, în 2023, veniturile au ajuns la 50.435 lei, iar profitul net a fost de 21.634 lei.

Excepția ultimilor ani a fost 2022, când compania a raportat pierderi de 77.389 lei.

Datele financiare arată că, la finalul anului 2025, activele imobilizate ale companiei se ridicau la 84.436 lei. În același timp, datoriile au ajuns la 15.544 lei, în timp ce creanțele depășeau ușor pragul de 3.000 de lei.

Un aspect constant în ultimul deceniu este lipsa personalului angajat. Anul 2025 a fost al unsprezecelea an consecutiv în care societatea a raportat zero angajați.

Ilie Bolojan și-a început activitatea antreprenorială în Aleșd înainte de ascensiunea sa în administrația publică și politică. În paralel cu activitatea din administrația locală, acesta a dezvoltat afaceri în domeniul comerțului.

În anul 2021, Bolojan a decis să cedeze integral părțile sociale ale SC Campus Com SRL fostei sale soții, Florentina Bolojan, care deținea deja funcția de administrator al companiei.

În prezent, aceasta reprezintă singura afacere rămasă în patrimoniul fostei partenere de viață a premierului interimar, după lichidarea unei alte societăți comerciale pe care cei doi au deținut-o împreună.

Perioada cea mai bună pentru companie a fost la începutul anilor 2010, când cifra de afaceri depășea pragul de două milioane de lei anual. Ulterior, activitatea comercială s-a redus constant, iar rezultatele financiare au intrat pe o traiectorie descendentă.

În prezent, firma continuă să funcționeze la scară redusă, menținându-se pe profit, însă la niveluri care indică o activitate economică limitată comparativ cu perioada de expansiune.

Ilie și Florentina Bolojan au divorțat în 2013, după peste două decenii de căsnicie. Cei doi au împreună două fiice.

Deși relația matrimonială s-a încheiat, colaborarea în plan economic a continuat încă opt ani, până în momentul transferului integral al firmei către Florentina Bolojan.

De-a lungul carierei sale politice, Ilie Bolojan a păstrat o separare strictă între viața publică și cea privată, iar informațiile despre familia sa au fost rareori prezente în spațiul public.