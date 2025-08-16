Social
Orașul lui Bolojan renunță la artificii. Ziua Aleșdului, fără spectacol
- Veronica Bursașiu
- 16 august 2025, 21:53
Anul trecut, Primăria Aleșd sărbătorea Zilelor Orașului pe parcursul a două zile. Cu Dorian Popa, Culiță Sterp și Direcția 5. Evenimentul era anunțat ca unul de neuitat. Sărbătoarea s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii. Spectacolul pe cer a durat aproape opt minute.
Zilele Aleșdului, " în format mai restrâns și cu mai puțin fast"
Acum, oficilitățile din orașul premierul, din Aleșd, anunță că renunță la focurile de artificii, că petrecerea are loc numai pe parcursul unei zile. Cu puțini artiști la scenă, cap de afis fiind Proconsul. O ediție mai săracă, sărbătorită "însă cu aceeași căldură și dragoste". După ce premierul Bolojan anunță doar tăieri și austeritate, autoritățile din Aleșd se înscriu în această linie. La un an distanță, ediția a XXIII- a Zilelor Orașului Aleșd nu seamănă deloc cu ediția precedentă.
"Având în vedere contextul actual de austeritate bugetară, situația ne obligă la cheltuirea cât mai chibzuită a banului public. În acest sens am hotărât ca Zilele Orașului Aleșd să aibă loc într-un format mai restrâns și cu mai puțin fast .Fără focuri de artificii, mai puțini interpreți, cu program la scenă doar o singură zi", a anunțat primarul Aleșdului, Ioan Todoca.
Economiile de Zilele Aleșdului, redistribuite spre pentru cofinanțarea proiectelor europene
Primarul de Aleșd spune că renunțând la modelul de petreceri din anii trecut se vor face economii consistente. "Ca urmare acestui fapt va rezulta o economie de aproximativ 80.000 lei. Bani pe care îi vom redistribui pentru cofinanțarea proiectelor europene de reabilitare energetică ale școlilor și grădiniței orașului nostru.Ediția a XXIII-a va fi sărbătorită însă cu aceeași căldură și dragoste pentru frumoasa noastră comunitate de pe Valea Crișului Repede", spune Ioan Todoca.
Sâmbăta, 30 august 2025, va fi o zi dedicată exclusiv competițiilor sportive. "Atracția majoră va fi reprezentată de un concert susținut de formația Proconsul. Eveniment programat duminică, 31 august. În cadrul evenimentului vom avea un parc de distracții, iar pe scenă vor mai fi spectacole susținute de soliști și trupe locale, care vor încânta publicul", spune Ioan Todoca.
