Orașul lui Bolojan renunță la artificii. Ziua Aleșdului, fără spectacol

Anul trecut, Primăria Aleșd sărbătorea Zilelor Orașului pe parcursul a două zile. Cu Dorian Popa, Culiță Sterp și Direcția 5. Evenimentul era anunțat ca unul de neuitat . Sărbătoarea s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii. Spectacolul pe cer a durat aproape opt minute.

Acum, oficilitățile din orașul premierul, din Aleșd, anunță că renunță la focurile de artificii, că petrecerea are loc numai pe parcursul unei zile. Cu puțini artiști la scenă, cap de afis fiind Proconsul. O ediție mai săracă, sărbătorită "însă cu aceeași căldură și dragoste". După ce premierul Bolojan anunță doar tăieri și austeritate, autoritățile din Aleșd se înscriu în această linie. La un an distanță, ediția a XXIII- a Zilelor Orașului Aleșd nu seamănă deloc cu ediția precedentă.

"Având în vedere contextul actual de austeritate bugetară, situația ne obligă la cheltuirea cât mai chibzuită a banului public. În acest sens am hotărât ca Zilele Orașului Aleșd să aibă loc într-un format mai restrâns și cu mai puțin fast .Fără focuri de artificii, mai puțini interpreți, cu program la scenă doar o singură zi", a anunțat primarul Aleșdului, Ioan Todoca.