Mai multe persoane au reclamat duminică, 2 august, cozile și timpii mari de așteptare de la Vama Sculeni, unde coloana de mașini ar fi avansat aproximativ 300 de metri într-o oră, la o temperatură de 36 de grade. O femeie i-a adresat premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă prin care îi solicită să dispună verificări și măsuri pentru fluidizarea traficului.

Vama Sculeni dintre Republica Moldova și România a fost prezentată într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, alături de mai multe fotografii realizate în zonă.

Autoarea postării susține că șoferii sunt nevoiți să aștepte perioade îndelungate pentru a trece prin punctul vamal și îi cere premierului să intervină.

"Stimate domnule Ilie Bolojan, Prin prezenta, vă solicit să interveniţi de urgenţă şi să dispuneţi măsuri concrete pentru remedierea situaţiei inadmisibile existente la Postul Vamal Sculeni (Republica Moldova-România). Este inadmisibil ca, indiferent de zi, oră, sau perioadă a anului, cetăţenii să fie nevoiţi să suporte cozi interminabile, care se întind pe kilometri, şi timpi de aşteptare excesivi, fără ca această problemă să fie soluţionată", este mesajul postat, duminică, pe Facebook, de o femeie care a ataşat şi fotografii din zonă.

Potrivit acesteia, coloana de autovehicule a înaintat aproximativ 300 de metri într-o oră, în condițiile în care temperatura ajunsese la 36 de grade Celsius.

Femeia afirmă că aglomerația nu reprezintă un caz izolat, ci o problemă cu care se confruntă frecvent persoanele care tranzitează punctul de frontieră Sculeni. Ea reclamă și faptul că oamenii așteaptă ore întregi în căldură, fără să aibă acces la condiții sanitare minime.

„Această situaţie nu reprezintă o excepţie, ci o realitate repetitivă, cunoscută de toţi cei care tranzitează acest punct de trecere a frontierei. Este deosebit de grav faptul că oamenii sunt obligaţi să aştepte ore întregi în condiţii caniculare, fără a beneficia nici măcar de condiţii sanitare minime, cum ar fi accesul la un grup sanitar. O asemenea stare de lucruri afectează grav demnitatea persoanelor şi ridică serioase semne de întrebare privind modul de organizare şi administrare a acestui punct de trecere", se mai arată în mesajul adresat premierului.

În scrisoarea deschisă, premierului Ilie Bolojan i se solicită să dispună verificarea cauzelor care duc la întârzierile repetate și să ia măsuri pentru eliminarea blocajelor.

„Cetăţenii nu trebuie să fie supuşi, în mod repetat, unor condiţii umilitoare şi unor aşteptări nejustificat de lungi la frontieră. Este obligaţia autorităţilor să asigure un serviciu public eficient, funcţional şi respectuos faţă de drepturile şi demnitatea fiecărei persoane. Solicit examinarea cu maximă seriozitate a acestei sesizări şi informarea publicului cu privire la măsurile concrete întreprinse pentru remedierea situaţiei", se mai arată în mesaj,

O altă persoană a afirmat, într-un comentariu la postare, că formalitățile de pe partea Republicii Moldova se desfășoară rapid, în timp ce așteptarea pe sectorul românesc ajunge la trei sau patru ore.

Aceasta a reclamat inclusiv replicile pe care susține că le-ar fi auzit din partea unor angajați.

„Dacă la vama moldovenească trecem repede, de ce la cea românească stăm câte 3, 4 ore? Pe lângă faptul că auzim replici: «mai staţi acasă», dacă verific 100 sau 10 maşini pe zi am acelaşi salariu» sau «ce vă tot plimbaţi se poate şi de muncit? (...) Dacă toţi cetăţenii ar munci precum vameşii oare unde ajungem?", se mai arată în mesaj.

Postarea și comentariile au fost apreciate de mai multe persoane.

Oficialii punctului de trecere a frontierei au anunțat în repetate rânduri că în zonă se înregistrează aglomerație.

Persoanelor al căror traseu permite schimbarea rutei le-a fost recomandată traversarea frontierei prin punctele PVFI Costeşti, PVFI Leova sau PVFI Cahul.