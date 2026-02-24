Creșterea vârstei de pensionare este o certitudine după anunțul făcut de Ilie Bolojan. Care sunt categoriile vizate

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, după ședința Executivului, că principala problemă structurală a României este dezechilibrul demografic accentuat. Potrivit acestuia, generațiile care intră acum pe piața muncii sunt de aproximativ trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, ceea ce creează o presiune majoră asupra sistemului public de pensii și asupra funcționării instituțiilor statului.

„Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie şi, practic, piramida este inversată în totalitate. Trebuie să luăm aceste măsuri, atât din punct de vedere al corectitudinii, al sustenabilităţii, dar şi pentru a avea nişte sisteme eficiente”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că, în paralel cu reforma sistemului de pensii, Executivul are ca obiectiv respectarea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În toate acţiunile pe care le derulează Guvernul, ţinta noastră este să atingem jaloanele care sunt în momentul de faţă nerespectate, iar cele care sunt respectate, prin modificările care se fac, să nu ducă la redeschiderea acestora”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că absorbția fondurilor europene depinde de îndeplinirea acestor condiționalități, iar stabilitatea sistemului public este esențială pentru menținerea finanțărilor.

Referindu-se la angajații din domeniile Apărare și Ordine Publică, premierul a explicat că discuția are două componente, prima fiind legată de creșterea vârstei de pensionare pentru categoriile care beneficiază de forme de pensionare anticipată.

„Ţara noastră nu îşi mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că problema este una de sustenabilitate pe termen mediu și lung. În opinia sa, dacă nu sunt adoptate măsuri în prezent, presiunea asupra bugetului de stat va deveni tot mai dificil de gestionat în următorii ani.

Bolojan a precizat că ministerele responsabile vor veni cu propuneri concrete privind modificarea vârstei de pensionare. În același timp, el a subliniat că noile prevederi vor avea efect doar pentru viitor, iar persoanele care îndeplinesc deja condițiile legale de pensionare vor beneficia de o perioadă tranzitorie.

„Pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie şi dânşii vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectaţi de noile prevederi. Pentru că, aşa cum ştiţi, prevederile noi au acţiune doar pentru viitor”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, obiectivul Executivului este ca, în următorii ani, vârsta medie de pensionare în aceste sisteme să crească gradual.

Premierul a pus accent pe problema demografică, descriind o „piramidă inversată” a populației active. În acest context, el a susținut că România riscă să nu mai aibă suficienți angajați pentru a înlocui personalul care se pensionează.

„Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie din România”, a declarat Bolojan.

Declarația reflectă o preocupare mai largă legată de scăderea natalității, migrația forței de muncă și îmbătrânirea populației, fenomene care afectează deja mai multe state europene.

În paralel cu declarațiile premierului, sindicaliștii din domeniile Apărare și Ordine Publică, afiliați mai multor federații, au organizat marți proteste în București. Aceștia se declară nemulțumiți de intenția Guvernului de a majora vârsta de pensionare în aceste sisteme.

Protestatarii îl acuză pe Ilie Bolojan că ar pune în pericol capacitatea României de a se apăra și susțin că modificările propuse ar afecta stabilitatea structurilor de siguranță națională. În mesajele transmise public, premierul este criticat dur, fiind acuzat inclusiv de „trădare”.

Guvernul, pe de altă parte, susține că reforma este necesară pentru a asigura sustenabilitatea sistemului și pentru a menține funcționalitatea instituțiilor pe termen lung.