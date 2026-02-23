Premierul Ilie Bolojan cere accelerarea reformelor PNRR și amenință cu posibile concedieri. Care este termenul limită

Premierul Ilie Bolojan cere miniștrilor și autorităților locale să accelereze implementarea reformelor și investițiilor din PNRR, avertizând asupra riscului de pierdere a fondurilor europene și posibile revocări din funcție, relatează stiripesurse.ro.

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni o reuniune a Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR pentru a analiza stadiul reformelor și al investițiilor asumate de România prin planul european.

În cadrul ședinței, Bolojan a transmis că întârzierile în implementarea proiectelor pot conduce la sancțiuni politice și administrative, inclusiv revocări din funcție, dacă țara pierde fonduri europene.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștri și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a declarat Bolojan.

Ședința a vizat evaluarea cererilor de plată 3 și 4 transmise deja Comisiei Europene și pregătirea cererilor 5 și 6, care urmează să fie trimise în perioada următoare. Premierul a insistat ca ministerele să elimine blocajele și să accelereze implementarea proiectelor, astfel încât angajamentele asumate să fie finalizate până la 31 august 2026.

De asemenea, Bolojan a cerut ca plățile pentru lucrările realizate să fie efectuate prompt, pentru a nu încetini ritmul investițiilor.

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a subliniat importanța monitorizării periodice a progresului reformelor și investițiilor. El a cerut fiecărui minister să transmită până la sfârșitul săptămânii informații actualizate către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), inclusiv un calendar detaliat al activităților planificate.

„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister să transmită informațiile necesare pentru a avea un status cât mai actual al implementării”, a explicat Pîslaru.

În ceea ce privește finanțarea proiectelor, Florin Zaharia, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a anunțat că bugetul pentru 2026 va fi cu 70% mai mare decât cel anterior. Cofinanțarea națională va ajunge astfel la aproximativ 73 de miliarde de lei, iar autoritățile locale vor beneficia de cele mai mari bugete de până acum pentru implementarea proiectelor din PNRR.

La reuniune au participat, pe lângă prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Dragoș Pîslaru, vicepremierii Oana Gheorghiu și Marian Neacșu, miniștri și secretari de stat coordonatori de reforme și investiții, precum și membri permanenți și invitați ai Comitetului Interministerial de Coordonare PNRR.