Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026

Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea a două ordonanțe importante, reforma administrației publice și pachetul de relansare economică, care vizează eficientizarea instituțiilor și stimularea creșterii economice în România.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, după o ședință extraordinară a Guvernului, adoptarea a două ordonanțe de urgență cu impact major asupra administrației publice și economiei României. „Am adoptat în această ședință extraordinară de Guvern două ordonanțe foarte importante, cea privind relansarea economică și cea referitoare la reforma administrației”, a declarat Bolojan.

Potrivit premierului, ordonanța pentru relansarea economică are rolul de a completa cadrul fiscal și bugetar existent și de a crea mecanisme de stimulare a creșterii economice începând din această vară și continuând în anii următori.

„Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin propusă în această ordonanță, astfel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate prevăzut în ordonanță”, a explicat premierul.

Ordonanța privind reforma administrației aduce modificări semnificative atât la nivel local, cât și la nivel central. Premierul a subliniat că aceste măsuri urmăresc reducerea cheltuielilor nejustificate și creșterea eficienței instituțiilor publice.

„În primul rând, face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate”, a afirmat Bolojan.

Reforma sprijină, de asemenea, procesul de descentralizare, care a fost de multe ori discutat, dar implementat doar parțial. Ordonanța scurtează procedurile de descentralizare și simplifică transferul activelor gestionate de aparatul central către autoritățile locale. Bolojan a dat exemplul bazelor sportive, care vor fi transferate localităților cu angajamentul de a le reabilita și de a le pune la dispoziția comunității.

Premierul a precizat că ordonanța conferă autorităților locale libertatea de a decide asupra funcționării jocurilor de noroc pe teritoriul lor. Această măsură transferă o parte a responsabilităților decizionale către administrațiile locale, încurajând performanța și eficiența în gestionarea resurselor. Totodată, reforma întărește capacitatea administrației publice locale de a dezvolta politici în domeniul urbanismului, taxelor și impozitelor locale, precum și al planificării urbane.

Bolojan a adăugat că măsurile nu se limitează doar la administrația locală. În administrația centrală, se vor aplica audituri similare și reducerea cheltuielilor de personal acolo unde este necesar. De asemenea, ordonanța include măsuri pentru creșterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate legate de ordine publică și siguranță națională, precum și acțiuni pentru eficientizarea domeniilor sănătății și culturii, pentru a asigura servicii mai bune pentru cetățeni.

În ceea ce privește pachetul de relansare economică, premierul a explicat că acesta vine să consolideze cadrul fiscal și bugetar actual și să creeze mecanisme pentru stimularea dezvoltării economice.

„Acest pachet vine să pună economia țării noastre pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vara acestui an și în continuare în anii următori”, a afirmat Bolojan.

Planurile includ implementarea treptată a schemelor de sprijin pentru diverse sectoare, astfel încât acestea să funcționeze ca ancore de creștere în economie. Măsurile vizează atât susținerea afacerilor, cât și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că adoptarea celor două ordonanțe va genera procese semnificative de îmbunătățire a calității administrației publice în România.

„Toate aceste măsuri vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătățire a calității administrației publice din România, astfel încât să avem o administrație mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetățenilor”, a spus Bolojan.

Prin aceste reforme, Guvernul urmărește o combinație între eficientizarea instituțiilor, descentralizarea deciziilor și stimularea creșterii economice, creând astfel premise pentru o administrație mai transparentă și o economie mai stabilă.