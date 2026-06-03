Aeronava experimentală X-59 a NASA intră într-una dintre cele mai importante etape de testare de până acum, urmând să efectueze primul său zbor supersonic în cadrul misiunii Quesst, proiectul prin care agenția americană încearcă să demonstreze că zborul mai rapid decât viteza sunetului poate fi realizat fără tradiționalul boom sonic puternic.

După mai multe luni de teste și 15 zboruri efectuate cu succes, echipa NASA se pregătește pentru o nouă serie de misiuni care vor duce aeronava la viteze și altitudini fără precedent.

Rezultatele obținute în această etapă vor fi esențiale pentru viitorul transportului aerian supersonic și pentru eventualele modificări ale reglementărilor care limitează în prezent zborurile comerciale supersonice deasupra zonelor locuite.

Potrivit NASA, X-59 urmează să depășească pentru prima dată viteza sunetului în cadrul unor teste programate la începutul lunii iunie.

„Ceea ce urmează este prima dată când această aeronavă unică va zbura supersonic. Începem să ne apropiem de condițiile de misiune pentru care a fost proiectat X-59”, a declarat Cathy Bahm, managerul proiectului Low Boom Flight Demonstrator din cadrul NASA.

Aeronava este așteptată să atingă viteze de peste 630 mph (aproximativ 1.014 km/h) la o altitudine de aproximativ 43.000 de picioare (13.100 metri).

Ulterior, X-59 va efectua un zbor în condiții operaționale complete, atingând Mach 1,4, echivalentul a aproximativ 1.488 km/h, la o altitudine de aproape 55.000 de picioare (16.700 metri).

NASA consideră aceste valori esențiale deoarece reprezintă parametrii necesari pentru viitoarele zboruri de demonstrație care vor avea loc deasupra comunităților americane.

Programul Quesst urmărește să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale aviației supersonice: zgomotul produs atunci când un avion depășește viteza sunetului.

În locul exploziei sonore puternice asociate aeronavelor supersonice tradiționale, X-59 este proiectat să genereze doar un „thump” sonor discret, perceput la sol ca un zgomot redus.

„Finalizarea primului zbor în condiții de misiune este deosebit de semnificativă. Este momentul în care începem validarea aeronavei în mediul pentru care a fost proiectată”, a explicat Cathy Bahm.

NASA speră că datele colectate vor putea fi utilizate ulterior de autoritățile de reglementare pentru a reevalua restricțiile privind zborurile comerciale supersonice deasupra uscatului.

Deși X-59 este construit pentru a reduce drastic impactul sonic, primele zboruri supersonice nu vor avea ca scop validarea acestui aspect.

Aeronava va fi însoțită de un avion de urmărire supersonic convențional, ale cărui explozii sonore vor acoperi orice semnătură acustică produsă de X-59.

În timpul acestor teste, NASA va utiliza echipamente speciale pentru măsurarea undelor de șoc generate de noul aparat.

Una dintre aeronavele de cercetare F-15 ale agenției va transporta o sondă specializată capabilă să analizeze semnătura undei de șoc produse de X-59.

Primul zbor al aeronavei a avut loc în octombrie 2025.

După o perioadă planificată de întreținere, testele au fost reluate în martie 2026, iar până în prezent au fost efectuate încă 14 zboruri.

Printre cele mai importante realizări se numără:

retragerea trenului de aterizare în zbor pentru validarea configurației aerodinamice complete;

atingerea altitudinii de 43.000 de picioare;

apropierea de viteza sunetului, la Mach 0,95;

efectuarea mai multor zile cu două zboruri succesive;

extinderea graduală a parametrilor de testare.

Datele colectate au permis evaluarea unor sisteme critice, inclusiv alimentarea cu combustibil, instalațiile hidraulice, sistemele de control al mediului și inovatorul sistem eXternal Vision.

Acesta înlocuiește practic parbrizul clasic cu o combinație de camere și senzori care transmit imaginile către un monitor amplasat în cabina pilotului.

Forma extrem de alungită a fuselajului și botul foarte lung reprezintă elemente esențiale ale designului X-59.

Aceste caracteristici au fost dezvoltate special pentru a dispersa undele de șoc și pentru a reduce zgomotul perceput la sol.

Inginerii au instalat numeroși senzori și extensometre pe întreaga structură a aeronavei pentru a monitoriza forțele aerodinamice și comportamentul materialelor în timpul zborului.

„Fiecare pas de extindere a anvelopei de zbor ne aduce mai aproape de demonstrarea capacității supersonice silențioase care se află în centrul misiunii Quesst”, a subliniat Bahm.

În actuala etapă de testare, NASA intenționează să ducă aeronava până la Mach 1,6, adică aproximativ 1.961 km/h.

Totodată, X-59 va urca până la altitudini de 60.000 de picioare, echivalentul a peste 18 kilometri.

Cu toate acestea, inginerii precizează că programul de testare va continua să includă atât zboruri supersonice, cât și zboruri subsonice și la altitudini mai reduse, pentru a analiza comportamentul aeronavei într-o gamă cât mai largă de condiții.

„Aceste zboruri nu numai că ne sporesc încrederea în performanțele X-59, ci marchează și progresul către etapele următoare ale misiunii care vor contribui la modelarea viitorului călătoriilor supersonice”, a afirmat Bahm.

Toate testele actuale fac parte din Faza 1 a programului Quesst, axată pe demonstrarea performanței și siguranței aeronavei.

În a doua parte a proiectului, NASA va începe măsurarea directă a semnăturii acustice produse de X-59 pentru a verifica dacă aeronava generează într-adevăr „lovitura sonică redusă” pentru care a fost concepută.

Datele colectate vor constitui baza viitoarelor campanii de zbor deasupra comunităților din Statele Unite, unde locuitorii vor fi invitați să ofere feedback privind zgomotul perceput.

„A zbura supersonic și a atinge aceste repere nu reprezintă doar progres. Este rezultatul anilor de perseverență, inovație și muncă în echipă. Fiecare pas ne apropie de Faza 2 și de viitorul zborului comercial supersonic”, a declarat Cathy Bahm.

Managerul proiectului a amintit și celebra reflecție a pionierului aviației Otto Lilienthal: