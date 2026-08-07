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Alertă pentru românii care merg în Italia. Etna erupe, iar autoritățile au închis zona vulcanului

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Alertă pentru românii care merg în Italia. Etna erupe, iar autoritățile au închis zona vulcanuluiSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunea Sicilia, după ce autoritățile italiene au ridicat nivelul de alertă pentru vulcanul Etna și au activat faza operativă locală de alarmă din cauza intensificării activității eruptive.

Zona de vârf a vulcanului Etna a fost închisă

Potrivit MAE, autoritățile italiene au dispus închiderea completă a zonei de vârf a vulcanului Etna, inclusiv a Zonei de Pericol Permanent (fosta Zonă Galbenă).

Ministerul recomandă cetățenilor români să respecte cu strictețe restricțiile impuse de autoritățile italiene, să evite deplasările în zonele interzise și să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale, inclusiv prin sistemul local de avertizare Sic Alert.

Vulcan

Vulcan. Sursa: Arhiva EVZ

Zborurile spre Catania pot fi afectate

MAE avertizează că emisiile de cenușă vulcanică pot perturba traficul aerian.

Din acest motiv, românii care au programate zboruri spre sau dinspre aeroportul din Catania sunt sfătuiți să păstreze legătura cu operatorii aerieni și să verifice starea curselor înainte de a pleca spre aeroport.

Numerele de telefon puse la dispoziție de MAE

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul României la Catania, la numerele:

+39 095 537 909 +39 095 536 139

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații de urgență, românii aflați în Sicilia au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului României la Catania: +39 320 965 3137

Recomandările Ministerului Afacerilor Externe

MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor publicate de Consulatul României la Catania, de Ministerul Afacerilor Externe și de Departamentul Protecției Civile din Sicilia.

Totodată, românii care călătoresc în străinătate sunt încurajați să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, care oferă în timp real alerte și recomandări de călătorie, inclusiv în cazul unor situații de urgență, precum erupțiile vulcanice, fenomenele meteo extreme sau alte evenimente care pot afecta deplasările.

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