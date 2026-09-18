Folia de aluminiu, utilă și în afara bucătăriei. Trucurile care îți pot ușura treaba

Folia de aluminiu se găsește în aproape orice bucătărie și este folosită, de regulă, pentru acoperirea sau împachetarea alimentelor. Rola din sertar poate avea însă și alte întrebuințări surprinzătoare prin casă. De la călcatul hainelor și până la curățarea anumitor obiecte, câteva bucăți de folie de aluminiu pot înlocui temporar ustensile pe care altfel ar trebui să le cumperi separat.

Unele dintre aceste întrebuințări sunt atât de diferite de scopul obișnuit al produsului, încât folia de aluminiu poate deveni unul dintre cele mai versatile lucruri pe care le ai deja în casă.

Una dintre utilizările mai puțin cunoscute ale foliei de aluminiu are legătură cu masa de călcat. O bucată mai mare poate fi așezată sub husa acesteia, cu grijă ca suprafața să rămână netedă.

Aluminiul reflectă căldura, astfel încât o parte din temperatura degajată de fier este trimisă înapoi spre material. În acest fel, căldura acționează și din partea inferioară a țesăturii, ceea ce poate face călcarea mai eficientă, în special în cazul materialelor mai groase.

Printre utilizările neobișnuite ale foliei de aluminiu prezentate de Martha Steward se numără tocmai acest truc, alături de mai multe întrebuințări casnice mai puțin cunoscute.

Este important însă ca folia să fie pusă sub husa mesei de călcat, nu direct între fier și îmbrăcăminte.

Și o foarfecă devenită mai puțin eficientă poate primi puțin ajutor de la banala rolă din bucătărie

O bucată de folie de aluminiu se împăturește în mai multe straturi, după care este tăiată de mai multe ori cu foarfeca. Procedeul poate ajuta la curățarea și finisarea marginilor lamelor și poate îmbunătăți temporar modul în care acestea taie.

Nu înlocuiește o ascuțire profesională atunci când lama este deteriorată serios, însă poate fi un truc rapid pentru o foarfecă folosită la hârtie sau diverse treburi casnice.

Înainte să arunci o bucată de folie de aluminiu curată, aceasta poate primi o a doua utilizare.

Mototolită sub forma unei bile, folia poate funcționa ca o suprafață abrazivă pentru anumite obiecte rezistente. Poate fi utilizată, de exemplu, pentru unele vase sau recipiente din sticlă pe care au rămas depuneri greu de îndepărtat. Folia curată reutilizată în acest fel este indicată inclusiv pentru anumite vase din fontă sau grătare.

Trucul nu trebuie aplicat însă pe vase antiaderente, suprafețe delicate sau obiecte care se pot zgâria.

Există și o întrebuințare surprinzătoare în baie sau bucătărie.

În cazul robinetelor cromate, folia de aluminiu poate contribui la îndepărtarea unor depuneri minerale de la suprafață. Aluminiul este mai moale decât cromul, iar frecarea poate desprinde o parte dintre depunerile dure fără să afecteze în același mod cromul de dedesubt. Metoda nu este însă potrivită automat pentru orice tip de finisaj sau robinet.

Tocmai de aceea, înainte de a încerca trucul pe întreaga suprafață, este indicată testarea într-o zonă foarte puțin vizibilă. Pentru bateriile cu finisaje speciale, mate, vopsite sau alte suprafețe sensibile este mai sigur să fie respectate recomandările producătorului.

Una dintre cele mai interesante întrebuințări ale foliei de aluminiu apare atunci când este folosită împreună cu bicarbonat de sodiu pentru curățarea argintului.

Un recipient se poate căptuși cu folie de aluminiu, după care se adaugă apă foarte fierbinte și bicarbonat de sodiu. Obiectele din argint trebuie să intre în contact cu folia. Combinația declanșează un proces chimic care poate ajuta la eliminarea stratului întunecat format la suprafața argintului.

Metoda trebuie însă folosită cu precauție în cazul bijuteriilor cu pietre, elemente lipite, patină intenționată sau alte materiale sensibile. Pentru piesele valoroase sau vechi este preferabilă curățarea recomandată de un specialist.

Probabil cea mai simplă utilizare este și una dintre cele mai practice.

Dacă trebuie să torni ceva într-un recipient cu gura îngustă și nu găsești o pâlnie, o bucată de folie de aluminiu poate fi modelată rapid în forma unui con. Materialul își păstrează destul de bine forma, astfel încât diametrul poate fi adaptat recipientului.

Este o soluție improvizată, dar utilă pentru produse uscate sau pentru situații în care ai nevoie imediat de o pâlnie și nu ai una la îndemână.

Așadar, folia de aluminiu nu trebuie privită doar ca un produs destinat gătitului. O rolă pe care probabil o ai deja într-un sertar poate avea întrebuințări la călcat, curățenie, întreținerea unor obiecte sau chiar în mici situații în care lipsește o ustensilă. Important este ca trucul ales să fie potrivit suprafeței pe care urmează să fie folosit, deoarece aluminiul poate zgâria sau deteriora anumite finisaje.