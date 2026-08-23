Robinetul poate fi perfect curat, iar după numai câteva utilizări să apară din nou acele pete albicioase care îi strică aspectul. Un truc neobișnuit propune folosirea unui produs pe care cei mai mulți îl păstrează în sertarul din bucătărie: cunoscuta hârtie de copt. Metoda este simplă, nu presupune prepararea vreunei soluții de curățare și poate fi utilă mai ales în cazul urmelor ușoare lăsate de apă.

Secretul nu constă însă în simpla ștergere a robinetului cu orice bucată de hârtie. Hârtia de copt are o suprafață specială, concepută pentru a fi antiaderentă și rezistentă la umezeală, iar aceasta poate fi folosită pentru o lustruire finală a anumitor suprafețe metalice.

Petele care rămân pe robinet după folosirea chiuvetei nu sunt neapărat un semn că suprafața este murdară. Apa poate conține minerale, iar atunci când picăturile rămân pe metal și se evaporă, o parte dintre acestea rămân în urmă.

De aici provin acele puncte sau cercuri albicioase care pot apărea la scurt timp după ce robinetul a fost curățat.

Fenomenul este mai vizibil pe suprafețele lucioase, unde chiar și câteva picături uscate pot deveni evidente. Dacă depunerile sunt lăsate mult timp, simpla lustruire s-ar putea să nu mai fie suficientă, însă în cazul urmelor recente există un truc mult mai simplu.

Înainte de toate, robinetul trebuie curățat în mod obișnuit și apoi șters bine. Hârtia de copt nu ar trebui privită ca un înlocuitor pentru curățarea propriu-zisă, mai ales atunci când există murdărie, săpun uscat sau depuneri consistente de calcar.

După ce suprafața este curată și uscată, se ia o bucată de hârtie de copt și se trece delicat peste robinet, insistând asupra zonelor în care apar frecvent urmele de apă.

Nu este nevoie de apă și nici de detergent în această etapă. Mișcările trebuie să fie ușoare, ca în cazul lustruirii unei suprafețe.

Publicația Cha Ching Queen, care a testat această metodă, arată că hârtia de copt poate fi folosită pentru lustruirea robinetelor și pentru diminuarea petelor ușoare provocate de apa dură. Metoda este recomandată în special pentru urmele superficiale, nu pentru acumulările serioase de minerale.

Explicația stă inclusiv în modul în care este fabricată hârtia de copt. Spre deosebire de hârtia obișnuită, aceasta are o suprafață antiaderentă și rezistentă la umiditate.

Hârtia de copt modernă este, de regulă, tratată pentru a deveni antiaderentă, iar anumite produse au un strat de silicon alimentar. Acesta este și unul dintre motivele pentru care hârtia poate rezista la temperaturile ridicate din cuptor și nu se comportă precum o coală obișnuită.

Prin trecerea acesteia peste metal, suprafața poate căpăta un aspect mai uniform și mai lucios, iar urmele superficiale devin mai puțin vizibile.

Este însă importantă diferența dintre hârtia de copt și hârtia cerată. Cele două produse sunt adesea confundate, însă nu sunt identice. Hârtia cerată este acoperită cu ceară, în timp ce hârtia de copt destinată utilizării în cuptor are alte proprietăți și este fabricată pentru a rezista la temperaturi mari.

Dacă robinetul are deja zone albe, dure și rugoase, formate în timp, hârtia de copt nu va face ca acestea să dispară pur și simplu.

Într-un astfel de caz vorbim despre depuneri minerale mai consistente, care necesită o curățare potrivită materialului din care este realizat robinetul.

Trucul cu hârtia de copt este mai degrabă o metodă de finisare: poate fi încercat după curățarea și uscarea robinetului, atunci când problema o reprezintă urmele fine de apă și aspectul tern.

În plus, trebuie ținut cont și de finisaj. Cromul, inoxul, suprafețele mate, cele vopsite și finisajele decorative nu trebuie tratate automat în același mod. Înainte de folosirea oricărui truc de curățenie pe un robinet mai scump sau cu un finisaj special, este indicată verificarea recomandărilor producătorului și testarea într-o zonă mai puțin vizibilă.

Hârtia de copt rămâne asociată în primul rând cu tăvile și preparatele făcute la cuptor, motiv pentru care folosirea ei în timpul curățeniei poate părea neobișnuită.

Totuși, pentru robinetele pe care apar rapid picături uscate și urme fine, o bucată de hârtie de copt poate deveni etapa finală după curățare.

Nu va înlocui produsele destinate îndepărtării depunerilor serioase și nici nu va face robinetul imun la calcar, însă pentru petele ușoare poate fi un truc simplu de încercat înainte de a scoate din dulap încă un produs de curățenie.