Mai multe secții de votare din Moscova au întâmpinat pe 20 septembrie probleme care au împiedicat, potrivit unor alegători citați de publicația independentă Meduza, eliberarea buletinelor de vot pe hârtie, în contextul unor defecțiuni ale sistemului electronic de liste electorale. Incidentul a fost semnalat în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, desfășurate între 18 și 20 septembrie.

Potrivit relatărilor transmise de alegători către Meduza și de observatori citați de Sota.Vision, problemele ar fi fost întâlnite în mai multe zone ale capitalei. Membrii unor comisii electorale le-ar fi spus alegătorilor că sistemele informatice nu funcționează și i-ar fi îndemnat să folosească votul electronic, însă unii dintre cei prezenți au refuzat această variantă.

Informațiile disponibile indică probleme cu sistemul electronic utilizat pentru evidența alegătorilor. În condițiile în care datele din listele electronice nu puteau fi accesate sau actualizate corespunzător, unele secții nu ar fi putut finaliza procedura necesară pentru eliberarea buletinelor pe hârtie.

Un observator citat de Sota.Vision a afirmat că defecțiunile erau vizibile în mai multe zone ale Moscovei. În sudul capitalei ar fi fost raportate, în același timp, probleme și la unele terminale de vot electronic.

Nu este clar din informațiile disponibile dacă defecțiunea terminalelor electronice a afectat întreaga capitală sau doar anumite secții.

Problemele raportate duminică nu reprezintă însă primul incident tehnic asociat alegerilor din Moscova. În primele zile ale scrutinului au fost semnalate defecțiuni ale terminalelor electronice și ale altor componente ale infrastructurii digitale. Meduza a relatat anterior despre blocaje ale mașinilor de vot electronic din capitală.

În unele secții unde buletinele de hârtie nu ar fi fost disponibile, alegătorilor li s-ar fi recomandat să voteze electronic. Situația este relevantă deoarece Moscova utilizează în cadrul scrutinului din 2026 atât terminale electronice instalate în secții, cât și votul electronic la distanță.

Regulile oficiale ale scrutinului prevăd însă în continuare posibilitatea votului pe buletin de hârtie. Documentele aprobate de autoritățile electorale din Moscova precizează explicit că votarea cu buletin tipărit se desfășoară potrivit procedurii prevăzute de lege.

Totodată, regulamentul pentru Moscova stabilește că terminalele electronice de vot sunt disponibile în cele trei zile ale scrutinului, între orele 08:00 și 20:00, ora Moscovei.

Alegerile pentru Duma de Stat și alte scrutinuri regionale se desfășoară între 18 și 20 septembrie. Votul din acest an este primul scrutin parlamentar federal organizat după alegerile precedente și are loc într-un context politic puternic afectat de războiul din Ucraina.

Reuters a relatat că autoritățile ruse au raportat anterior atacuri cibernetice asupra unor sisteme electorale și de comunicații. În Moscova, autoritățile au susținut că un atac asupra infrastructurii de vot electronic a fost respins.

În același timp, în ziua finală a scrutinului, Moscova și regiunea din jur au fost vizate de un atac masiv cu drone, potrivit autorităților ruse și relatărilor Reuters. Incidentul a afectat inclusiv infrastructură din capitală și a avut loc în timp ce secțiile de votare erau deschise.

Deocamdată, informațiile privind blocarea buletinelor pe hârtie provin în principal de la alegători și observatori citați de publicațiile independente. Nu există, în sursele consultate, o confirmare oficială care să stabilească amploarea exactă a defecțiunii sau numărul secțiilor afectate.

Regulamentele electorale ruse prevăd atât votul electronic, cât și procedura pe hârtie, iar datele oficiale privind rezultatele scrutinului urmează să fie centralizate după închiderea secțiilor.

Incidentul adaugă astfel o nouă problemă tehnică într-un scrutin în care infrastructura electronică are un rol important, în special la Moscova, unde votul electronic este utilizat pe scară largă