Datele cu caracter personal ale mai multor angajați ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au fost publicate online, după ce un document aferent unei proceduri de achiziție a fost încărcat fără ca informațiile sensibile să fie ascunse. Situația a fost semnalată după publicarea documentului pe site-ul instituției, iar conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui a anunțat ulterior că problema a fost remediată.

Potrivit informațiilor din presa locală, 10 angajați ai IȘJ Vaslui au avut datele personale publicate în mediul online. Printre informațiile expuse s-au aflat adrese și CNP-uri.

Documentul fusese întocmit în legătură cu o procedură de achiziție de rechizite școlare și a fost publicat pe site-ul instituției fără anonimizarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

Documentul publicat conținea o declarație referitoare la persoanele cu funcție de decizie implicate în procedura de achiziție. Informațiile personale ar fi trebuit să fie acoperite înainte ca documentul să fie făcut public.

Datele au devenit astfel accesibile online, ceea ce poate ridica probleme din perspectiva normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Inspectorul școlar general Ilie Radu a precizat că instituția a luat măsuri după apariția situației și că expunerea informațiilor a fost cauzată de o eroare umană.

„Vă informez că am desemnat, prin decizie, o persoană responsabilă cu protecția datelor. Totodată, menționăm că expunerea datelor s-a produs dintr-o eroare umană, într-un document obligatoriu aferent unei proceduri de achiziții. Persoanele vizate au declarat în scris că nu le-au fost afectate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, a transmis inspectorul școlar general, Ilie Radu, la solicitarea jurnaliștilor de la Vremea Nouă.

Ulterior, conducerea inspectoratului a anunțat că documentul a fost corectat, iar datele personale nu mai sunt expuse în forma inițială.

Publicarea unor date precum CNP-ul și adresa fără măsurile necesare de protecție poate atrage verificări din perspectiva legislației privind protecția datelor.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este instituția competentă să analizeze astfel de situații și, în funcție de circumstanțe, să dispună măsurile prevăzute de legislație.