Autoritățile de la Moscova contestă acuzațiile formulate de anchetatorii români împotriva unui cetățean rus arestat preventiv pentru 30 de zile. Ambasada Rusiei la București susține că informațiile prezentate despre presupusa activitate de sabotaj nu ar conține dovezi concrete.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, care deține permis de ședere în România, a fost reținut pe 8 septembrie și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi supravegheat mai multe obiective militare și ar fi fotografiat tehnică de luptă și deplasări ale militarilor români și aliați.

Procurorii DIICOT susțin că, în perioada februarie-iulie 2026, suspectul ar fi identificat și monitorizat obiective militare, în perspectiva unor posibile acte de diversiune sau sabotaj de tip hibrid. Potrivit anchetei, acesta ar fi ținut legătura cu o persoană prin intermediul unor servicii de mesagerie criptată.

Conform informațiilor prezentate de autoritățile române, activitățile de supraveghere s-ar fi desfășurat în mai multe zone din țară. Printre acestea se numără județele Cluj, Constanța, Călărași și Ilfov, precum și municipiul București.

Anchetatorii afirmă că rusul ar fi fotografiat tehnica forțelor armate române și aliate, dar și deplasări ale personalului militar și ale tehnicii de luptă. Informațiile obținute ar fi fost transmise ulterior persoanei cu care suspectul comunica.

SRI a precizat că bărbatul se afla în monitorizarea instituției încă din februarie 2026. Potrivit serviciului, investigația a vizat presupuse tentative de acte de diversiune și documentarea unor centre de comunicații, baze militare utilizate de aliații NATO, sedii ale unor instituții din domeniul apărării și siguranței naționale, precum și infrastructuri critice.

Ambasada Rusiei la București a transmis că a fost informată pe 10 septembrie despre reținerea și ulterior arestarea cetățeanului rus.

Reprezentanța diplomatică susține că informațiile prezentate public despre caz nu demonstrează caracterul ilegal al activităților acestuia și respinge acuzațiile privind o posibilă coordonare din Rusia.

„La 10 septembrie 2026, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție al României a informat Ambasada Rusiei în România cu privire la reținerea, la 8 septembrie 2026, și ulterior arestarea pentru 30 de zile a unui cetățean al Federației Ruse, care deține permis de ședere în România, suspectat „de comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune” pe teritoriul țării.

Potrivit ambasadei, acuzațiile se bazează pe informații apărute în presa română și atribuite SRI și altor structuri de aplicare a legii.

„Potrivit informațiilor apărute în presa română, cu referire la Serviciul Român de Informații și la alte structuri de aplicare a legii, cetățeanului rus i se impută colectarea de informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj și diversiune. Se afirmă că această activitate ar fi fost coordonată de pe teritoriul Rusiei.

Ambasada Rusiei respinge acuzațiile și afirmă că materialele publicate nu oferă dovezi concrete privind activitatea ilegală a cetățeanului rus sau implicarea autorităților ruse.

„Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și tot felul de fantezii. Acestea nu conțin nicio informație concretă care să confirme caracterul ilegal al activității cetățeanului nostru sau implicarea autorităților de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească.

Reprezentanța diplomatică de la București a mai anunțat că urmărește evoluția cazului și este pregătită să îi ofere suspectului asistență consulară și juridică.

„Ambasada urmărește cu atenție evoluția situației și este pregătită să îi ofere cetățeanului rus asistența consulară și juridică necesară. Autorităților române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta.

În mesajul transmis de ambasadă, cazul este prezentat drept un nou exemplu al presiunilor la care, potrivit Moscovei, ar fi supuși cetățenii ruși aflați în statele membre ale Uniunii Europene.

„Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceștia riscă să devină victime ale unor persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale”, transmite ambasada Rusiei.