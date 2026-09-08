Un cetățean originar din Azerbaidjan, în vârstă de 49 de ani, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova sub acuzația de spionaj în favoarea Federației Ruse. Bărbatul este bănuit că ar fi adunat date strategice, vizând inclusiv obiective ale Statelor Unite ale Americii, și că se pregătea pentru acțiuni de diversiune atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina. Instanța a decis plasarea acestuia în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, conform newsmaker.

Anunțul privind reținerea a fost făcut public de Inspectoratul General al Poliției. Reprezentanții instituției au menționat că operațiunea a avut la bază date obținute de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în cursul lunii august, când au apărut primele indicii despre colaborarea suspectului cu structurile de informații din Rusia.

„Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) a precizat că reţinerea a avut loc după ce, în luna august, ofiţerii INI (Inspectoratul Naţional de Investigaţii) au primit informaţii despre racolarea acestuia de către reprezentanţi ai serviciilor speciale ale Federaţiei Ruse.”

Cercetările efectuate de autoritățile de la Chișinău arată că suspectul fusese pregătit pentru derularea unor operațiuni de diversiune pe teritoriul Moldovei și al statului vecin, Ucraina. În centrul activităților sale de spionaj s-au aflat zone cu caracter militar, dar și infrastructura aparținând Statelor Unite în regiune.

Toate datele adunate de pe teren trebuiau să ajungă la un intermediar cu rol clar definit în această rețea.

„Potrivit IGP, informaţiile colectate urmau să fie transmise unei persoane care ar fi avut rolul de agent de legătură şi despre care există date că ar fi reprezentant al serviciilor speciale ale Federaţiei Ruse.”

Membrii organelor de anchetă au efectuat percheziții amănunțite, ocazie cu care au ridicat mai multe mijloace de probă, printre care și un telefon mobil. În urma analizei informatice a dispozitivului, anchetatorii au descoperit dovezi ale comunicării directe dintre azer și un individ care afirma că este cadru activ al Serviciului Federal de Securitate din Rusia.

În prezent, cetățeanul azer se află în custodie pentru 30 de zile, timp în care procurorii continuă strângerea de probe. Încadrarea juridică a faptei este de culegere neautorizată de informații, infracțiune pentru care legislația din Republica Moldova prevede o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 2 și 5 ani.