Compania Nike plănuiește să devină o firmă mai mică pe măsură ce scăderea vânzărilor se adâncește și vedetele o părăsesc. Gigantul din industria îmbrăcămintei sportive declară că reducerile de locuri de muncă vor începe anul viitor, după ce și-a redus perspectivele de vânzări.

După două trimestre consecutive de scădere a veniturilor, Nike a declarat că se așteaptă ca vânzările să continue să scadă în acest an fiscal și că își va reduce operațiunile, va elimina locuri de muncă și va fuziona afaceri regionale pentru a se adapta.

„Această activitate va duce la mai puține posturi în cadrul Nike”, a scris directorul executiv Elliott Hill într-un memoriu către angajați. El a spus că deciziile privind locurile de muncă care vor fi eliminate vor începe în anul calendaristic 2027. „Nu știm încă numărul de posturi sau locațiile specifice ale pozițiilor.”

Acțiunile Nike au scăzut cu 3,7% în tranzacțiile după orele de program. Pe baza acestui preț, acțiunile Nike sunt pe cale să aibă cel mai slab an înregistrat, în scădere cu 47% până acum în acest an.

Elliott Hill, care a început la Nike ca stagiar în vânzări în 1988 și a ieșit din pensie pentru a deveni director executiv în octombrie 2024, și-a petrecut mandatul încercând să recâștige comercianții cu amănuntul de care Nike s-a retras în timpul unei încercări de a vinde direct către cumpărători.

Însă compania s-a confruntat cu dificultăți în afacerile sale din China - a doua cea mai mare piață după SUA, deoarece nu a reușit să profite de un boom sportiv care a stimulat rivali precum On și Hoka.

Hill a declarat într-un comunicat că firma mai are de lucru în „China Mare”, precum și în afacerea sa cu articole de lifestyle Nike Sportswear și marca Jordan. „Luăm măsuri deliberate pentru a consolida aceste afaceri în mod corect pe termen lung”, a spus Hill.

În SUA, vânzările au fost slabe, crescând cu 2%. Dick’s Sporting Goods a declarat în septembrie că vânzările unora dintre pantofii clasici Nike au încetinit. Pantofii sport Nike Air Force 1 cu culori clasice precum roșu, albastru și negru au avut un trimestru deosebit de lent, în timp ce unele versiuni mai noi ale pantofilor sport s-au vândut mai bine, au declarat directorii lui Dick’s.

Hill a remodelat operațiunile Nike. Nike a redus aproape 800 de locuri de muncă în depozit în ianuarie și aproximativ 1.400 de posturi corporative în aprilie. Directorul financiar al Nike din 2020, Matthew Friend, a demisionat în această vară.

Compania a declarat că noul său program de restructurare va economisi aproximativ 2,5 miliarde de dolari până în anul fiscal 2031. Nike se așteaptă să înregistreze cheltuieli înainte de impozitare de aproximativ 1 miliard de dolari în această perioadă, în mare parte pentru compensații de concediere și alte costuri cu angajații.

Aceasta se adaugă la aproximativ 300 de milioane de dolari în compensații de concediere înregistrate în anul fiscal care s-a încheiat în mai.

Nike se așteaptă acum ca veniturile pentru anul fiscal care se încheie în mai 2027 să scadă cu un procent ridicat de o singură cifră. În iunie, compania prognozase o scădere doar pentru prima jumătate a anului.

Veniturile au scăzut cu 4% în ultimul trimestru, la 11,2 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că Nike previzionează scăderi mai abrupte în lunile următoare. Profitul pentru trimestru a scăzut la 712 milioane de dolari, de la 727 de milioane de dolari.

O componentă importantă a problemelor Nike ține de strategia de imagine și de asocierea brandului cu figuri implicate în „războaie culturale”.

Compania și-a asumat în ultimii ani poziții publice controversate pe teme precum rasismul, justiția socială și drepturile persoanelor transgender, iar unele campanii au depășit promovarea tradițională a produselor sportive. Un exemplu important este Colin Kaepernick, devenit imagine Nike în 2018, după ce protestele sale din timpul imnului american îl transformaseră într-o figură politică și culturală.

În 2023, Nike a colaborat și cu influencerul transgender Dylan Mulvaney pentru promovarea unor produse destinate femeilor, provocând reacții și apeluri la boicot din partea unor consumatori.

Astfel de campanii controversate, care pot contribui la polarizarea unui brand și la îndepărtarea anumitor categorii de consumatori, s-a asociat cu lipsa de invoație la nivelul produselor. Și, dincolo de celalte cauze strict economice, au contribuit la actualele probleme.