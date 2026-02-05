Nike, acuzată de discriminarea albilor la locul de muncă. Anchetă federală în SUA.

Nike este în centrul unei investigații federale desfășurate de agenția responsabilă cu aplicarea legilor împotriva discriminării la locul de muncă în Statele Unite, care investighează tratamentul aplicat angajaților albi, inclusiv prin programele interne ale companiei.

Ancheta a generat un interes amplu în rândul autorităților federale, avocaților pentru drepturile omului și mass-media la nivel internațional, pe fondul unor discuții tot mai intense privind politicile de diversitate, echitate și incluziune (DEI).

Într-o acțiune legală depusă pe 4 februarie 2026 la Curtea Federală de District din Eastern District of Missouri, Comisia pentru Egalitate de Șanse în Ocuparea Forței de Muncă (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) a solicitat instanței să oblige Nike să furnizeze informații legate de presupuse practici de discriminare rasială împotriva angajaților albi, care ar fi rezultat din implementarea programelor DEI ale companiei.

Documentele de instanță depuse de EEOC susțin că investigația se concentrează pe posibile practici discriminatorii în decizii esențiale legate de angajare, promovare, demitere, concedieri și accesul la programe de dezvoltare profesională.

Dispoziția emisă de agenție include cereri de informații privind criteriile de selecție pentru concedieri, date privind modul în care Nike urmărește și folosește datele privind rasa și etnia angajaților, precum și detalii despre 16 programe interne care ar fi oferit oportunități de mentorat sau dezvoltare profesională pe baza criteriilor rasiale.

EEOC a menționat că a solicitat voluntar aceste informații înainte de a recurge la ordinul instanței, dar că Nike nu a furnizat toate datele cerute, ceea ce a determinat acțiunea în instanță.

EEOC este agenția federală cu responsabilitatea exclusivă de a investiga și de a aplica legile care interzic discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă în Statele Unite. Aceasta include prevenirea tratamentului discriminatoriu pe baza rasei, sexului, religiei, naționalității și altor caracteristici protejate de lege.

În comunicatul oficial al EEOC privind acțiunea împotriva Nike, președintele comisiei, Andrea Lucas, a declarat că atunci când există indicii puternice că programele unui angajator pot încălca interdicțiile federale privind discriminarea pe baza rasei, agenția va lua toate măsurile necesare pentru a permite o investigație completă și cuprinzătoare.

În același comunicat, Lucas a subliniat că prevederile din Titlul VII al Legii Drepturilor Civile privind interzicerea discriminării pe baza rasei sunt „neutre din punct de vedere al culorii”, ceea ce înseamnă că protejează angajații de toate rasele împotriva practicilor de angajare nelegale.

Investigațiile EEOC sunt, în mod normal, declanșate de plângeri depuse de angajați, dar cazul Nike provine dintr-o „acuzație a comisarului”, inițiativă mai puțin frecventă, inițiată de Andrea R. Lucas în mai 2024.

Programele de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) au devenit tot mai răspândite în companii multinaționale, vizând creșterea incluziunii și reprezentării diverselor grupuri în forța de muncă. Cu toate acestea, aceste politici au stârnit și controverse privind modul în care ar putea fi implementate.

Conform unor relatări, investigația vizează dacă obiectivele de diversitate ale Nike – inclusiv ținte publice privind reprezentarea anumitor grupuri în cadrul forței de muncă – ar fi creat un „pattern sau practică de tratament diferențiat” împotriva angajaților albi în diverse decizii privind resursele umane.

EEOC examinează inclusiv dacă angajații albi sau solicitanții de locuri de muncă au fost discriminați în mod deliberat în accesul la programe de mentorat, leadership sau alte oportunități de dezvoltare profesională.

Reprezentanții Nike au descris investigația drept „o escaladare surprinzătoare și neobișnuită”, afirmând că, până în prezent, compania a cooperat în mod constructiv cu EEOC și a furnizat mii de pagini de informații.

Compania a declarat că este angajată în aplicarea practicilor de angajare echitabile și legale și respectă toate legile aplicabile, inclusiv pe cele care interzic discriminarea. Nike susține că politicile și practicile sale sunt conforme cu aceste obligații și tratează investigația cu seriozitate.

Până în prezent, compania nu a făcut publice alte comentarii semnificative privind detaliile anchetei sau rezultatele posibile ale acesteia.

Ancheta împotriva Nike survine într-un moment în care administrația condusă de fostul președinte american Donald Trump a evidențiat o schimbare a priorităților agențiilor federale implicate în drepturile civile.

În special, președinta EEOC, Andrea Lucas, care a fost numită în această funcție de Trump, a făcut din protejarea angajaților albi împotriva discriminării la locul de muncă una dintre prioritățile instituționale.

În luna decembrie 2025, Lucas a făcut un apel public către bărbații albi care considerau că au fost discriminați la locul de muncă să contacteze EEOC pentru a depune plângeri, subliniind angajamentul agenției de a combate discriminarea pe baza rasei și a sexului „inclusiv împotriva angajaților bărbați albi și a solicitanților”.

De asemenea, administrația Trump a emis ordine executive care vizează eliminarea sau restrângerea anumitor programe DEI în sectorul privat și în instituțiile publice, generând un context politic amplu care influențează modul în care aceste politici sunt evaluate la nivel federal.

Chiar dacă investigația EEOC este încă în desfășurare, cazul Nike ar putea avea implicații semnificative pentru modul în care corporațiile abordează programele de diversitate, echitate și incluziune în viitor.

Dacă se constată că astfel de programe încalcă legislația federală privind discriminarea, alte companii ar putea fi supuse unor investigații similare.

Pe lângă aspectele legale, ancheta ridică întrebări importante despre echilibrul dintre obiectivele de reprezentare diversă și respectarea normelor antidiscriminare într-un cadru juridic complex