Tot mai multe firme, nevoite să dea statul în judecată pentru banii de concedii medicale

Angajatorii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari în recuperarea indemnizațiilor pentru concediile medicale plătite salariaților, iar creanțele pot ajunge chiar și la 100.000 de euro anual pentru unele firme, arată Grecu Partners. Avocații estimează că numărul proceselor va crește semnificativ în 2026, într-un context economic mai restrâns, în care companiile au nevoie urgentă de lichidități pentru funcționarea curentă.

Potrivit specialiștilor, termenul legal pentru prescripția acestor creanțe este de trei ani, iar firmele care nu își urmează drepturile riscă să piardă definitiv sumele de recuperat. Pentru a evita această situație, tot mai multe companii aleg să acționeze statul în instanță imediat după expirarea termenului legal de răspuns. În majoritatea cazurilor, instanțele le dau câștig de cauză angajatorilor, care pot recupera nu doar suma principală, actualizată cu rata inflației, ci și dobânda penalizatoare și cheltuielile de judecată.

„Firmele ar trebui să primească, conform legii, sumele aferente în cel mult 60 de zile de la depunerea documentelor justificative, odată aprobată solicitarea. În practică, însă, rambursările pot întârzia între 1 și 3 ani sau nu mai sunt efectuate deloc. Dacă angajatorul nu formulează demersuri legale, riscă să piardă definitiv posibilitatea de a recupera banii. Întârzierile mari afectează direct cash-flow-ul companiilor, iar acestea nu mai pot aștepta ani de zile pentru sumele care li se cuvin, motiv pentru care aleg să acționeze statul în instanță”, explică avocata Elena Grecu, partener fondator Grecu Partners.

În multe situații, statul plătește sumele datorate chiar pe parcursul procesului, fără a aștepta o hotărâre definitivă. „Recent am avut un caz în care angajatorul a recuperat 150.000 de euro, cu 15% mai mult decât creanța principală, datorită dobânzii calculate pe perioada întârziată”, adaugă avocata.

Restanțele Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru concedii și indemnizații medicale au ajuns la 5,27 miliarde de lei, în creștere cu 28,5% față de finalul anului 2024, când se înregistrau aproximativ 4,1 miliarde de lei. În plus, modificările legislative recente impun angajatorilor să suporte indemnizația de concediu medical începând cu a doua zi de concediu, pe o perioadă de cinci zile calendaristice, ceea ce crește sumele de recuperat.

La un salariu mediu brut de 9.371 lei, indemnizația de concediu medical de 75% înseamnă aproximativ 230–240 lei pe zi. În cazul unei companii cu 50 de angajați și 20 de episoade de concediu medical pe an, suma de recuperat poate ajunge la aproape 50.000 de lei, iar în cazul firmelor mari, cu sute de angajați, sumele pot depăși 100.000 de lei anual.

Procesul de recuperare a indemnizațiilor se desfășoară etapizat. În primul rând, avocatul transmite o plângere prealabilă către Casa de Asigurări de Sănătate, solicitând rambursarea sumei și plata dobânzii legale penalizatoare. Dacă răspunsul este negativ sau întârziat, se poate formula o cerere de chemare în judecată la tribunalul competent. Litigiile se soluționează de regulă rapid, probele constând preponderent în documente, iar practica arată că soluțiile sunt în mare parte favorabile angajatorilor, potrivit sursei.

În instanță, companiile pot recupera suma principală, dobânda penalizatoare calculată de la expirarea termenului legal, actualizarea sumelor cu indicele de inflație și cheltuielile de judecată. Cele mai afectate sectoare sunt retail și distribuție, producție și industrie, construcții, logistică, HoReCa, pază și alte servicii cu volum mare de personal.

Creșterea numărului de procese evidențiază o problemă structurală în relația dintre stat și mediul de business, spun avocații. Pentru multe firme, concediile medicale neplătite nu mai reprezintă o chestiune administrativă, ci un risc real pentru stabilitatea financiară. În lipsa unui mecanism eficient de rambursare, tot mai mulți angajatori vor apela la instanță pentru a-și recupera drepturile, pe măsură ce devin conștienți de riscul pierderii creanțelor prin prescripție.

