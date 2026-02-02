Social

Scandal după modificarea concediilor medicale. S-a ajuns la Avocatul Poporului

Scandal după modificarea concediilor medicale. S-a ajuns la Avocatul PoporuluiConcediu medical. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Noua regulă care elimină plata primei zile de concediu medical, aplicabilă de la 1 februarie 2026, a ajuns în atenția Avocatului Poporului, după ce Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) a cerut verificarea compatibilității măsurii cu prevederile Constituției.

Scandal după modificarea concediului medical

Organizația susține că decizia afectează în mod direct pacienții cu afecțiuni grave și cronice, care sunt nevoiți să își întrerupă frecvent activitatea profesională pentru tratamente.

Potrivit FABC, impactul real al noii reglementări este ignorat în cazul persoanelor care urmează terapii oncologice, biologice sau proceduri medicale repetitive. Pentru acești pacienți, concediul medical nu reprezintă o excepție ocazională, ci o necesitate constantă, iar pierderea repetată a primei zile plătite duce, în timp, la scăderi semnificative ale veniturilor.

Concediu medical

Concediu medical. Sursa foto: Arhiva EVZ

Plângere la Avocatul Poporului

Reprezentanții Federației atrag atenția că măsura este prezentată drept un instrument de combatere a abuzurilor, însă în practică lovește exact în categoria celor care aleg să rămână activi profesional în ciuda bolii. Acești pacienți continuă să contribuie la sistemul de asigurări și evită dependența de ajutoare sociale, însă sunt penalizați financiar pentru fiecare absență impusă de tratament.

Renate Weber, Avocatul Poporului

Renate Weber, Avocatul Poporului. Sursa foto: Arhiva EVZ

FABC avertizează că eliminarea plății pentru prima zi de concediu medical poate crea un efect descurajator asupra respectării monitorizării medicale. Pacienții ar putea amâna controale, investigații sau tratamente, din teama pierderilor financiare, ceea ce ar putea avea consecințe directe asupra evoluției bolii.

Multe persoane vor fi afectate

De asemenea, organizația subliniază că măsura riscă să afecteze integrarea pe termen lung a persoanelor cu boli oncologice, cronice sau rare pe piața muncii. În lipsa unor mecanisme de protecție, aceste persoane pot fi împinse spre marginalizare profesională și excluziune socială, contrar principiilor de incluziune și echitate.

În documentul transmis Avocatului Poporului, Federația solicită intervenția instituțională rapidă, analizarea constituționalității deciziei și sesizarea Curții Constituționale. Totodată, FABC cere autorităților să revizuiască politica publică astfel încât pacienții cronici să nu fie tratați ca efecte colaterale ale unei reforme aplicate uniform, fără diferențiere.

