Ludovic Orban invocă „moartea clinică” a Avocatului Poporului. Parlamentul, acuzat că blochează numirea unui nou titular

Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că instituția Avocatului Poporului se află într-o stare de „moarte clinică”, după ce mandatul Renatei Weber ar fi expirat în urmă cu 18 luni, fără ca Parlamentul să declanșeze procedura legală pentru numirea unui nou titular. Într-o postare publicată luni pe Facebook, fostul premier acuză majoritatea parlamentară că evită deliberat rezolvarea situației.

Potrivit lui Ludovic Orban, mandatul de cinci ani al Renate Weber în funcția de Avocat al Poporului s-a încheiat la data de 3 iulie 2024. De atunci, susține liderul Forța Dreptei, Parlamentul nu ar fi făcut niciun demers pentru a începe procedura de numire a unei alte persoane în această funcție constituțională.

„În data de 3 iulie 2024 a încetat mandatul legal de 5 ani al Renatei Weber în funcția de Avocat al Poporului. De 18 luni, Parlamentul se face că plouă și refuză să demareze procedurile legale pentru numirea unei alte persoane în această poziție extrem de importantă într-o democrație”, a scris Orban.

Ludovic Orban a insistat asupra importanței instituției Avocatului Poporului în arhitectura constituțională a statului român. În opinia sa, aceasta are misiunea de a apăra drepturile și libertățile cetățenilor în raport cu abuzurile statului.

„Instituția Avocatului Poporului are misiunea principală de a fi apărătorul drepturilor și libertăților individuale, de a proteja cetățenii de abuzurile comise de instituțiile statului. De asemenea, este singura instituție din arhitectura constituțională românească care poate declanșa controlul de constituționalitate în cazul ordonanțelor adoptate de guvern”, a subliniat fostul premier.

În mesajul său, Ludovic Orban lansează critici directe la adresa Renatei Weber, pe care o acuză că, pe durata mandatului, nu ar fi acționat în interesul cetățenilor, ci al puterii politice.

„Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetățenilor. Lista «isprăvilor» sale este lungă și mi-ar lua prea mult spațiu pentru a trece în revistă «nefăcutele» sale”, afirmă Orban.

El oferă și un exemplu concret, legat de refuzul Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constituțională în cazul ordonanței de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale, emisă de Guvernul Ciolacu.

„Aș menționa doar refuzul de a ataca la CCR ordonanța de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale, deși ordonanța conținea cel puțin trei prevederi similare cu prevederi din alte ordonanțe care fuseseră declarate neconstituționale în trecut”, susține liderul Forța Dreptei.

Potrivit fostului premier, menținerea Renatei Weber la conducerea instituției după expirarea mandatului ar fi afectat grav funcționarea Avocatului Poporului.

„De când a fost menținută abuziv la conducere, Avocatul Poporului aproape că nu mai există”, afirmă Orban, care vorbește despre o blocare deliberată a mecanismelor de control constituțional.

Ludovic Orban acuză direct Partidul Social Democrat că ar fi responsabil pentru menținerea actualei situații. El susține că PSD a numit-o pe Renate Weber, a sprijinit-o atunci când a fost demisă în 2021 și ar continua să o mențină „ilegal” în funcție.

„Nu mă aștept ca PSD să miște un deget pentru scoaterea din «moarte clinică» a acestei instituții de bază a democrației”, a scris Orban.

În finalul mesajului, liderul Forța Dreptei lansează un apel către președintele României și către partidele parlamentare care nu fac parte din PSD.

Orban cere implicarea președintelui Nicușor Dan, precum și a PNL, USR și UDMR, pentru rezolvarea situației odată cu reluarea activității Parlamentului.

El solicită numirea unui Avocat al Poporului „care este dispus să se ia la trântă cu orice deținător de putere publică pentru a apăra democrația, drepturile și libertățile cetățenești”.

Într-o notă finală, Ludovic Orban critică și tăcerea partidului AUR pe acest subiect. El se declară surprins că formațiunea nu a reacționat timp de 18 luni, în condițiile în care se revendică drept „antisorosistă”.

„Cum de permit menținerea într-o poziție atât de importantă a unui exponent de bază al lui Soros în România, atât timp cât Renate Weber a fost cel mai longeviv președinte al Fundației Soros în România?”, se întreabă Orban, concluzionând că „antisorosismul” AUR ar fi doar „marketing electoral”.