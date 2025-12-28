Ludovic Orban cere Curții Constituționale să nu provoace haos în timpul sărbătorilor

Politicianul Ludovic Orban a publicat, în mediul online, un mesaj adresat judecătorilor Curții Constituționale înainte ca această instituție să se pronunțe, duminică, asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție referitoare la legea pensiilor magistraților.

Sesizarea vizează controlul de constituționalitate al actului normativ care prevede modificări în sistemul de pensii pentru judecători și procurori.

Mesajul lui Orban a fost făcut public în preziua pronunțării Curții Constituționale, iar declarațiile sale atrag atenția asupra momentului ales pentru soluționarea sesizării. Curtea este programată să dezbată acest dosar la 28 decembrie 2025.

Legea privind pensiile magistraților a fost contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a sesizat Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității.

Proiectul legislativ a fost adoptat după ce o primă variantă a fost declarată neconstituțională de către Curte pe 20 octombrie 2025, pe motive de procedură, pentru că nu fusese respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ulterior, Guvernul a revenit cu un proiect nou, asupra căruia și-a angajat răspunderea în Parlament și care prevede, printre altele, creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani și un plafon al pensiei la 70% din venitul net obținut în ultima lună înainte de pensionare.

Înainte de această etapă, Curtea Constituțională amânase deja luarea unei decizii în data de 10 decembrie, din motive ce nu au fost explicit detaliate în comunicatul oficial.

Înainte de pronunțarea Curții, Ludovic Orban a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care îi îndeamnă pe judecătorii constituționali să țină cont de impactul unei decizii în această perioadă.

„CCR ar face bine să nu ne strice sărbătorile de iarnă…”, a scris Orban în postarea sa.

Orban, care a deținut funcția de consilier prezidențial și a fost anterior liderul principalului partid de guvernământ, a comentat și anterior pe tema subiectului.

La începutul lunii decembrie, el susținea că amânarea deciziei pentru o perioadă a anului în care atenția publică este redusă ar putea indica o intenție de a declara legea neconstituțională.

În acel context, Orban afirma:

„Faptul că şi-au amânat decizia pentru o perioadă în care românul nu mai este atent la viaţa publică, îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea”.

Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională după ce a analizat proiectul de lege privind pensiile magistraților și a identificat o serie de aspecte care, în opinia instanței supreme, ar putea afecta principiile constituționale.

Magistratura a argumentat că proiectul nu demonstrează caracterul de urgență pe care îl invocă executivul și că anumite prevederi legislative ar putea afecta independența justiției sau ar crea inegalități între diferitele categorii de pensii de serviciu.

Printre aspectele criticatate s-au numărat formula de calcul a pensiilor și modul de tranziție propus, pe care instanța supremă le-a considerat neclare sau problematice.

Potrivit datelor agregate, legea ar permite o creștere treptată a vârstei de pensionare și un plafon al pensiei la un procent mai redus decât în alte categorii de pensii de servicii, ceea ce a generat discuții intense în spațiul public și în rândul reprezentanților sistemului judiciar.

Proiectul de lege a trecut prin mai multe etape legislative și juridice într-un interval scurt de timp. După ce prima formă a fost respinsă de Curtea Constituțională, Guvernul a revenit cu o versiune revizuită și și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru adoptarea acesteia.

Această procedură constituie un instrument parlamentar prin care executivul poate forța adoptarea unui proiect de lege fără dezbatere parlamentară normală, dacă este aprobat de suficiente voturi.

Consiliul Superior al Magistraturii a emis, de asemenea, un aviz negativ asupra proiectului revizuit, ceea ce a contribuit la complexitatea procesului de consultare și adoptare.

Legea privind pensiile magistraților a intrat într-un context mai larg al reformelor economice și sociale, inclusiv al angajamentelor asumate de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în care reforma pensiilor reprezintă un obiectiv de finanțare important pentru statul român.

Neîndeplinirea acestor jaloane ar putea avea consecințe financiare, potrivit unor experți și analiști citați în surse media