Curtea Constituțională examinează sesizarea Instanței Supreme privind pensiile magistraților

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) ar putea să se pronunțe duminică, 28 decembrie, asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la proiectul legii pensionării magistraților. Ședința începe la ora 13.00. Actul normativ a fost adoptat în Parlament prin asumarea răspunderii Guvernului.

Legea, adoptată pe 2 decembrie, vizează creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților, modificarea formulei de calcul a pensiei de serviciu și limitarea cuantumurilor considerate excesive. Aceasta este a doua examinare a legii de către CCR, după ce pe 10 decembrie pronunțarea a fost amânată pentru 28 decembrie.

Noul act legislativ prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru judecători și procurori, iar pensia de serviciu nu mai poate depăși venitul net avut în perioada activă:

-pensia maximă stabilită la 70% din ultimul salariu net;

-creșterea vechimii în muncă de la 25 la 35 de ani;

-creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani;

-raportarea vârstei de pensionare la vârsta standard din sistemul public de pensii;

-stabilirea vârstei minime de pensionare la 49 de ani până la 31 decembrie 2026;

-introducerea unui număr de etape de eşalonare până la atingerea vârstei standard, iar ulterior ultimei etape se va ajunge la 65 de ani.

Guvernul a justificat reforma prin necesitatea echității sociale, sustenabilității bugetare și alinierea la recomandările europene, arătând că pensiile speciale ale magistraților au ajuns în unele cazuri de mai multe ori mai mari decât pensia medie din sistemul public.

Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat CCR pentru a verifica legalitatea legii. În motivarea sa, instanța susține că actul normativ ar încălca mai multe prevederi constituționale și principii fundamentale.

ÎCCJ menționează că legea:

-introduce un tratament discriminatoriu față de alte categorii profesionale cu pensii de serviciu;

-afectează independența sistemului judiciar;

-conduce indirect la desființarea pensiei de serviciu pentru judecători și procurori;

-contravine standardelor europene stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

-nu respectă caracterul obligatoriu al deciziilor CCR;

-folosește formulări imprecise și lasă neacoperite aspecte esențiale, afectând previzibilitatea și coerența legislativă.