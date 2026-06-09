La convocarea Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), astăzi, 9 iunie, a avut loc Adunarea Generala a judecătorilor Curții de Apel Timișoara. Judecător Nadejda Oprescu, purtător de cuvânt al Curții de Apel Timișoara, a transmis un comunicat despre deciziile luate și poziționarea celor 23 de judecători timișoreni față de noua lege a salarizării.

„Adunarea prezidată de doamna judecător Maria-Cristina Dică, în calitate de președinte al instanței, s-a poziționat ferm în sprijinul observațiilor transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) în raport de proiectul de Lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice.

Sunt 236 de judecători care au votat

În aceeași dată au avut loc adunări generale ale judecătorilor de la toate instanțele arondate Curții de Apel Timișoara – judecătorii și tribunale.

Cu unanimitatea voturilor exprimate, judecătorii prezenți de la Curtea de Apel și de la instanțele din circumscripție, în număr de 236, au denunțat degradarea constantă și tot mai accentuată a statului de drept din România, susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică.

Judecătorii cer restabilirea echilibrului specific statului de drept

Totodată, judecătorii au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției, să efectueze toate demersurile instituționale la nivel intern și internațional în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept prin oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești și prin recunoașterea de către celelalte puteri a independenței reale a judecătorului, că cerință esențială într-o societate democratică.

Nu în ultimul rând, magistrații resping, că fiind inacceptabile, dispozițiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor, susținând în integralitate observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii având acest obiect.

De asemenea, s-a decis amânarea, pentru viitoarea ședința a Adunării Generale a judecătorilor, luării unei hotărâri privind acțiunile concrete ce se impun a fi adoptate de judecători pentru apărarea independenței justiției, inclusiv oprirea integrală a activității instanței”.