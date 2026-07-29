Proiectul noii legi a salarizării nu va fi trimis deocamdată în Parlament, întrucât negocierile dintre Guvern și sindicatele din sănătate și educație sunt încă în desfășurare. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că Executivul estimează că discuțiile vor continua aproximativ două săptămâni, iar o formă finală a proiectului ar putea fi conturată la jumătatea lunii august.

Dragoș Pîslaru a explicat că proiectul nu poate fi susținut în Parlament atât timp cât nu există un acord în cele două domenii în care au apărut cele mai multe nemulțumiri.

„Avem două sectoare, sănătate și educație, unde nu există un consens că proiectul ar putea să treacă în Parlament”, a precizat ministrul interimar al Muncii.

Potrivit acestuia, Guvernul va continua dialogul cu organizațiile sindicale înainte de a decide următorii pași privind adoptarea proiectului.

„Ne propunem să mai stăm două săptămâni pe acest subiect, astfel încât, undeva la jumătatea lunii august, dacă vom avea îmbunătățiri semnificative și inclusiv o îmbunătățire a dialogului cu sindicatele, să putem ajunge la o formă pe care să o susținem”, a adăugat Pîslaru.

Pîslaru a respins informațiile potrivit cărora noua lege ar urma să reducă veniturile angajaților din sectorul public.

El a susținut că proiectul include un mecanism prin care persoanele ale căror venituri rezultate din noua grilă de salarizare ar fi mai mici decât cele actuale ar urma să primească sume compensatorii, astfel încât veniturile aflate în plată să fie menținute: „Aceste sume ar urma să fie prevăzute în lege și să aibă același regim fiscal ca salariul”.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, cele mai multe discuții dintre Guvern și sindicate vizează modul de acordare a sporurilor, diferențele dintre specialitățile medicale și plata gărzilor și a turelor efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Pîslaru a susținut că Executivul analizează variante prin care personalul medical să nu înregistreze diminuări ale veniturilor pentru activitatea desfășurată în regim de continuitate.

„Avem deschiderea de a face calculele astfel încât să ne asigurăm că și pentru sâmbătă, duminică și sărbători legale zona de continuitate nu are o scădere care să ducă la diminuarea venitului salarial”, a precizat ministrul.

El a adăugat că, din perspectiva Guvernului, după clarificarea modului de acordare a sporurilor și a plății gărzilor, principalele puncte aflate în dispută cu sindicatele din sănătate ar putea fi închise.