Doi șefi din Apele Române, trimiși în judecată de DNA Oradea

DNA Oradea anunță trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi șefi de la Apele Române, unul fiind adjunctul instituției, celălalt șef de serviciu al filialei din Bihor, acuzați de abuz în serviciu. Un al treilea inculpat din dosar a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, mai afirmă DNA Oradea.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

DUME DOREL MARCEL, la data faptelor îndeplinind succesiv funcțiile de director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române (A.N.A.R.) și, respectiv, director al Administrației Bazinale de Apă (A.B.A.) Crișuri, în prezent director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (S.G.A.) Bihor, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (112 acte materiale) și

ANICHITOAIE VALERICĂ, șef Serviciu Financiar Contabilitate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (112 acte materiale).

Anterior, s-a dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 din Codul procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției al inculpatului PRIVANTU DORIN MARIAN, auditor public intern în cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (112 acte materiale)”, se arată în comunicatul procurorilor.

Procurorii acuză, în rechizitoriu, că cei doi ar fi pus la cale un mecanism de fraudare.

„Inculpatul Dume Dorel Marcel, având funcții de conducere la A.N.A.R. și A.B.A. Crișuri, cu intenție și cu ajutorul celorlalți doi inculpați, ar fi conceput și ar fi pus în aplicare un mecanism de fraudare, în cadrul căruia ar fi controlat patru societăți comerciale cu rol de furnizori interpuși în relația cu instituțiile pe care le conducea, astfel încât cele două instituții să achiziționeze diferite bunuri/servicii de la acei furnizori la prețuri mult mai mari (supraevaluate) față de prețurile de achiziție inițiale, iar diferența de preț să fie transferată către cele patru societăți, urmărindu-se ca, în final, diferențele de preț să fie însușite ,,cash” de Dume Dorel Marcel, în urma retragerilor de la ATM-uri, efectuate de complici sau chiar de acesta”, susțin procurorii DNA Oradea.

„Concret, în perioada 20 decembrie 2017-18 mai 2022, inculpatul Dume Dorel Marcel, cu sprijinul celorlalți doi inculpați, ar fi dispus sau ar fi determinat funcționari cu atribuții de conducere din cadrul A.B.A. Crișuri să dispună, prin încălcarea dispozițiilor legale, plata contravalorii facturilor emise de cele patru societăți interpuse, administrate în fapt de Anichitoaie Valerică și controlate de Dume Dorel Marcel, cunoscând caracterul supraevaluat al prețurilor de achiziție al produselor/serviciilor livrate de respectivele societăți”, mai acuză anchetatorii.

„Prin această modalitate, ar fi fost cauzat un prejudiciu în dauna A.N.A.R. și A.B.A. Crișuri estimat la valoarea totală de 1.171.459 de lei, sumă care constituie, totodată, echivalentul folosului material obținut de inculpatul Dume Dorel Marcel.

În cadrul mecanismului fraudulos, fiecare dintre inculpați ar fi avut roluri bine stabilite. De exemplu, la solicitarea expresă a lui Dume Dorel Marcel, Privantu Dorin Marian ar fi avut sarcina de a căuta pe piață, la furnizori locali sau din alte județe și de a achiziționa bunuri/servicii la prețuri mici sau cele mai mici; personal sau prin intermediul lui Privantu Dorin Marian, Dume Dorel Marcel ar fi transmis inculpatului Anichitoaie Valerică și altei persoane (martor), la domiciliul acestora, liste și referate de necesitate gata semnate, conținând denumiri de produse, coduri cpv, cantități, caracteristici tehnice și prețuri și le-ar fi solicitat ca, în baza lor, să introducă oferte pe platforma SEAP în numele celor patru societăți comerciale intermediare”, se mai susține în rechizitoriu.

„Astfel, Dume Dorel Marcel și-ar fi folosit influența pentru a-i determina pe șefii de birouri/servicii/sisteme să selecteze din SEAP ofertele încărcate de firmele lui, chiar dacă conțineau prețuri mari și foarte mari, iar dacă achiziția nu se efectua prin utilizarea SEAP (fiind ocoliți, astfel, experții în achiziții din cadrul instituțiilor publice), ca urmare a influenței lui Dume Dorel Marcel ar fi fost acceptate, de către A.B.A. Crișuri și A.N.A.R., facturile emise de societățile acestuia din urmă, care se certificau chiar și în lipsa livrării produselor/serviciilor achiziționate.

Ulterior, inculpații Dume Dorel Marcel și Anichitoaie Valerică și, în două cazuri, inculpatul Privantu Dorin Marian, ar fi semnat și certificat facturile fiscale de revânzare, ordonanțările de plată și/sau ordinele de plată, în vederea transferării sumelor de bani în conturile furnizorilor interpuși controlați de Dume Dorel Marcel, deși ar fi cunoscut că documentele conțineau mențiuni false, iar plata ar fi fost nelegală”, se mai susține în comunicat.

„De asemenea, procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor nu ar fi fost respectată în numeroase situații, în sensul în care: deși produsele/serviciile nu ar fi intrat în gestiunea A.B.A. Crișuri, ar fi fost întocmite note/procese-verbale de recepție, ar fi fost semnată ordonanțarea de plată, ar fi fost transferate sumele de bani în conturile furnizorilor interpuși, controlați de directorul Dume Dorel Marcel;

valoarea produselor/serviciilor nu ar fi fost negociată de instituțiile publice, ci acestea s-ar fi achiziționat de la cei patru interpuși la prețul maxim estimat, prevăzut în referatele de necesitate; astfel, negocieri ar fi fost purtate de Privantu Dorin Marian și Anichitoaie Valerică, în calitate de reprezentanți ai societăților interpuse, doar în cazul achizițiilor inițiale, efectuate de la furnizorii inițiali, privind prețurile mici practicate de aceștia, nu și în cazul achizițiilor efectuate de cele două instituții publice de la societățile interpuse, prețurile de revânzare fiind mărite artificial pentru aceleași produse/servicii; facturile nu ar fi fost emise de furnizorii cu care existau încheiate contracte cadru, ci de către cei patru furnizori intermediari; pe SEAP ar fi fost ocoliți în mod deschis alți furnizori care ar fi ofertat aceleași produse/servicii la prețuri și de câteva ori mai mici.

În multe cazuri, produsele nu se aflau în gestiunea societăților interpuse, dar, aflând despre intenția de achiziție a anumitor produse, din referatele de necesitate întocmite sau din alte surse, în virtutea atribuțiilor de serviciu, Dume Dorel Marcel ar fi dat dispoziție să fie cumpărate și livrate către instituția publică tocmai acele produse, în cantitățile și cu specificațiile dorite de instituția publică pentru achiziție”, mai acuză anchetatorii.

„În unele situații, achizițiile de la cele patru societăți interpuse ar fi fost efectuate de A.B.A. Crișuri și A.N.A.R. în procedură de urgență, de multe ori în aceeași zi fiind finalizată toată procedura și transferate sumele de bani, de către instituțiile publice, iar achiziția pe SEAP ar fi fost făcută și în afara programului de lucru.

Cu titlu de exemplu, A.B.A. Crișuri ar fi achiziționat de la trei dintre societățile interpuse servicii de deratizare, dezinfecție, dezinsecție, transport și reparații utilaj, însă aceste societăți intermediare nu ar fi avut angajat personal autorizat în domeniul prestării acestor servicii.

În fapt, acele servicii ar fi fost prestate de o altă firmă și facturate către A.B.A. Crișuri, la prețuri supraevaluate. Pentru a justifica prestarea serviciilor de către societățile intermediare, acestea ar fi depus devize de lucrări, în majoritatea cazurilor fiind nedatate, neștampilate și neavând menționată vreo valoare sau data în care ar fi fost efectuate”, se mai precizează în rechizitoriu.

„A.N.A.R. și A.B.A. Crișuri s-au constituit părți civile în cauză, cu suma totală reprezentând contravaloarea prejudiciului material estimat. În vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, în cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și asupra sumelor de bani prezente și viitoare, aparținând inculpaților Dume Dorel Marcel și Anichitoaie Valerică.

Prin acordul de recunoaștere a vinovăției, inculpatul PRIVANTU DORIN MARIAN și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

În prezența avocaților, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepselor, precum și cu modalitatea de executare a acestora, respectiv 1 an, 9 luni și 10 zile închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Totodată, inculpatului i s-a interzis pe o perioadă de 2 ani, exercitarea drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice și în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii (auditor public intern). Inculpatul a fost de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 60 de zile”, se mai afirmă în rechizitoriu.

„Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise, spre judecare, la Tribunalul Bihor, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului, respectiv a acordului de recunoaștere a vinovăției, la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, se mai spune în comunicatul DNA Oradea.