Avocatul Toni Neacșu explică cum ar putea intra în vigoare proiectul privind pensiile magistraților

Avocatul Toni Neacșu a comentat posibilele efecte ale deciziei CCR privind legea pensiilor magistraților, explicând ce șanse există ca legea să intre în vigoare, chiar dacă Curtea va aproba forma sa, având în vedere că în octombrie fusese declarată neconstituțională. „Toate eșalonarile și termenele din lege sunt legate strict de data de 1 ianuarie 2026. De altfel, aceasta e și data intrării în vigoare a legii, așa cum este trecută în ultimul articol”, a scris fostul membru CSM într-o postare pe Facebook.

”Întrebare: Poate intra legea în vigoare la 1.01.2026?Răspuns: Poate, la limită, dar doar într-un complex de împrejurări cumulative greu de îndeplinit.” a explicat avocatul Adrian Toni Neacșu.

Fostul memru CSM a precizat că, conform art. 78 din Constituție, o lege nu poate intra în vigoare mai devreme de trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Pentru ca legea să fie aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, ea trebuie publicată cel târziu pe 29 decembrie 2025, până la miezul nopții.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că succesul intrării în vigoare a legii depinde de o serie de condiții care trebuie îndeplinite rapid. Printre acestea se numără respingerea sesizării ÎCCJ de către CCR pe 28 decembrie și motivarea deciziei până pe 29 decembrie 2025.

Neacșu precizează că decizia CCR trebuie publicată în Monitorul Oficial luni, 29 decembrie, iar președintele Nicușor Dan să promulge legea în aceeași zi. Legea astfel promulgată trebuie, de asemenea, să fie publicată în Monitorul Oficial până la miezul nopții.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a amintit că, în precedenta soluționare a legii la CCR, a estimat că legea va fi retrimisă în Parlament, deoarece nu putea matematic să intre în vigoare la data prevăzută.

„ În precedenta soluționare la CCR a acestei legi am tras concluzia, riscantă, că legea va fi retrimisă în Parlament, cum s-a întâmplat, bazându-mă în primul rând pe același raționament: nu mai putea matematic intra în vigoare la data prevazută în cuprinsul legii. Acum, doar matematic, încă se mai poate” a conchis avocatul.