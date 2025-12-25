Justitie

Avocatul Toni Neacșu: Raportul CCR complică păstrarea pensiilor magistraților

Avocatul Adrian Toni Neacşu.
Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost membru CSM, a transmis, intr-o postare pe Facebook, că raportul întocmit de președintele CCR, Simina Tănăsescu, privind legea pensiilor magistraților ridică probleme importante de aplicare și respectare a standardelor constituționale și europene, ceea ce ar putea complica adoptarea rapidă a legii și decizia finală.

Neacșu a explicat că raportul evită să se pronunțe explicit și insistă doar acolo unde se poate reține clar că nu există neconstituționalități, acesta constată că reglementarea propusă conduce la eliminarea de facto a pensiilor de serviciu și că va fi dificilă adoptarea unei soluții de respingere integrală a sesizării ICCJ.

Raportul CCR și pensiile magistraților

Avocatul Adrian Toni Neacșu a arătat că raportul CCR constată că reglementarea propusă conduce, în fapt, la eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Prin noile condiții de pensionare, pensia își pierde caracterul de pensie de serviciu și se transformă într-una exclusiv contributivă.

Pensii speciale

Pensii speciale. Sursa foto: Arhiva EVZ

Fostul membru CSM a precizat că raportul evită să analizeze jurisprudența anterioară a CCR și dreptul Uniunii Europene, care consacră pensia de serviciu cu o componentă necontributivă drept garanție a independenței justiției. Potrivit deciziilor constante ale Curții Constituționale, legea actuală ar elimina acest tip de pensie pentru singura categorie profesională pentru care o asemenea eliminare nu este permisă constituțional.

Adrian Toni Neacsu despre aspecte legale și comparative evidențiate în raportul CCR

Neacșu a menționat că raportul CCR arată că modul de calcul al pensiei finale, 70% din venitul net sau 55% din brutul bazei de calcul, nu corespunde standardelor naționale și europene privind protecția independenței justiției. El a făcut referire la jurisprudența CCR, la hotărâri recente ale CJUE și la documente europene care stabilesc că pensia ar trebui să fie cât mai apropiată de ultima remunerație primită.

Avocatul a precizat că CCR deține date comparative privind rata de înlocuire a pensiilor magistraților în statele membre ale UE, între 65% și 100% din venitul anterior, cu o medie de 70–80% din brut. El a explicat că raportul evită dificultățile juridice majore și se concentrează pe respingerea unor critici punctuale ale ICCJ.

1
