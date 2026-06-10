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Decizie de ultimă oră la Curtea de Apel. Horațiu Potra rămâne în arest preventiv

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Decizie de ultimă oră la Curtea de Apel. Horațiu Potra rămâne în arest preventivHorațiu Potra. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Magistrații de la Curtea de Apel București au luat o nouă decizie importantă în dosarul în care este implicat Horațiu Potra. Instanța a analizat legalitatea măsurilor preventive și a hotărât ca inculpatul să rămână în spatele gratiilor pentru încă o perioadă. Hotărârea magistraților nu este însă una definitivă, existând cale de atac.

Ce au decis judecătorii de la Curtea de Apel București în cazul lui Horațiu Potra

În urma ședinței din camera de consiliu, judecătorii au evaluat argumentele procurorilor și au considerat că motivele care au determinat arestarea inițială sunt în continuare valabile. Astfel, măsura privativă de libertate a fost prelungită conform procedurilor legale în vigoare, cheltuielile de judecată fiind asimilate de către stat.

Soluția pe scurt oferită de instanță în dosarul numărul 6008/2/2025/a8 arată exact temeiul juridic al acestei hotărâri:

Înch.F/CP.Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Potra Horaţiu. În temeiul art. 348 rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală, art. 223 alin. 1 lit. a şi alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 iunie 2026.

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Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursă foto: Arhiva EVZ

Hotărârea instanței poate fi contestată

Deși decizia Curții de Apel București îl menține pe Horațiu Potra în arest, aceasta nu reprezintă punctul final al acestei etape procesuale. Inculpatul are la dispoziție un interval de 48 de ore de la comunicarea oficială a minutei pentru a contesta decizia judecătorilor.

Dacă va fi depusă o contestație, dosarul va ajunge la o instanță superioară, care va reanaliza dacă se impune păstrarea arestului preventiv sau dacă se poate trece la o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. În caz contrar, o nouă verificare a măsurii va avea loc înainte de expirarea termenului maxim de 30 de dige prevăzut de legislație.

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