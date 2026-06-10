Procesul cu firma lui Omar Hayssam se amână din nou

O nouă amânare într-unul dintre cele mai vechi și controversate dosare din justiția română. Curtea de Apel București a stabilit un nou termen, pentru data de 17 septembrie 2026, în litigiul care vizează desființarea contractului prin care faimoasa întreprindere IPRS Băneasa a ajuns pe mâinile unei companii siriene controlate de familia lui Omar Hayssam, conform justnews.ro.

Această cauză se află pe rolul instanțelor judecătorești încă din anul 2005, bifând o istorie plină de blocaje și suspendări greu de imaginat într-un stat de drept.

Decizia recentă a magistraților de a amâna din nou dezbaterile are la bază necesitatea îndeplinirii unei proceduri internaționale complexe, respectiv comisia rogatorie. Acest mecanism procedural din materie civilă presupune că instanța din România mandatează o autoritate judiciară dintr-un alt stat să efectueze anumite demersuri oficiale pe care prima nu le poate realiza în mod direct, din cauza distanțelor sau a barierelor de jurisdicție.

În acest caz concret, autoritățile de la București încearcă de o perioadă extrem de lungă să finalizeze toate verificările oficiale pentru a identifica cu exactitate elementele de identificare ale firmei Ogharit Trading Co Siria. Instituțiile române caută să stabilească denumirea corectă, sediul social actual și statutul juridic exact al acestei entități comerciale, al cărei ultim domiciliu fiscal înregistrat figurează în localitatea siriană Homs. Fără aceste date clare, acțiunea prin care se solicită în instanță desființarea oficială a contractului de privatizare nu poate avansa.

Procesul axat pe rezoluțiunea contractului încheiat între fosta Autoritate de Valorificare a Activelor Statului și compania siriană a debutat în mod oficial în anul 2005, pe rolul Tribunalului București. Deși primul termen de judecată a avut loc în anul 2006, dosarul a intrat într-o fază de amorțire totală, fiind suspendat pentru o perioadă incredibilă de 14 ani.

Abia în vara anului 2020, mai exact pe 22 iunie, litigiul a fost repus pe rol. După încă jumătate de an de înfățișări, Tribunalul București a oferit o primă decizie în această speță istorică, respingând pretențiile ambelor părți implicate în conflict.

Solutia pe scurt: Respinge exceptia perimarii ca neintemeiata. Respinge cererea principala si cererea reconventionala ca neintemeiate. Cu apel. Pronuntata in sedinta publica azi, 17.12.2020

Nemulțumită de verdictul dat de prima instanță, structura de stat care a moștenit atribuțiile vechii instituții, transformată în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), a atacat decizia cu apel. În acest mod, în vara anului 2022, litigiul a fost transferat pe rolul Curții de Apel București, unde pașii procedurali continuă să se desfășoare cu mare greutate.

Rădăcinile întregii afaceri se întind până în toamna anului 2003. La acel moment, Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS), condusă în acea perioadă de reprezentantul PSD Ovidiu Mușetescu, a hotărât să privatizeze Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductori Băneasa. Argumentul central adus de reprezentanții statului a fost situația financiară dezastruoasă a fabricii, oficialii susținând că unitatea de producție își multiplicase datoriile de trei ori într-un singur an de zile.

După o serie de discuții și negocieri cu diverși potențiali cumpăratori, instituția publică a ales oferta depusă de Ogharit Trading Co Siria, o firmă în cadrul căreia acționariatul era deținut de mama omului de afaceri Omar Hayssam. Grupul sirian a efectuat o plată de aproximativ 200.000 de euro și și-a asumat prin documente obligația de a realiza investiții ulterioare în valoare totală de 2,5 milioane de euro, promisiuni care au rămas însă în aer.

Doi ani mai târziu, în 2005, când atenția întregii țări era captată de criza dramatică a jurnaliștilor români răpiți în Irak, numele lui Omar Hayssam a devenit central în spațiul public. În acel context tensionat, Parchetul Național Anticorupție, structură ce avea să devină ulterior Direcția Națională Anticorupție (DNA), a anunțat deschiderea unei investigații penale cu privire la modalitatea în care s-a realizat privatizarea IPRS Băneasa. Procurorii făceau cercetări față de funcționari publici și oameni de afaceri, suspectați de infracțiuni de corupție și abuzuri.

Cu toate acestea, în urma analizării probelor, procurorii anticorupție au considerat că faptele investigate nu țineau de competența lor directă și au trimis dosarul către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ancheta, care viza fapte grave precum falsul intelectual, falsul în înscrisuri oficiale și spălarea banilor, a făcut un lung circuit între instituții, întorcându-se în cele din urmă tot la DNA.

Epilogul investigației penale a venit după mai bine de un deceniu. La începutul anului 2018, s-a aflat în mod public că dosarul penal legat de privatizarea întreprinderii din Băneasa, în care fusese vizat Omar Hayssam, a fost clasat definitiv. Soluția de închidere a dosarului fusese semnată încă din luna iunie a anului 2017 de către procurorul de caz Mihaiela Iorga Moraru, punând punct speranțelor că cei vinovați de distrugerea fabricii vor mai răspunde vreodată în fața legii penale.