Fostul ministru finlandez de Interne Päivi Räsänen a anunțat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnarea primită în Finlanda într-un dosar care vizează declarațiile sale publice privind căsătoria și sexualitatea, potrivit informațiilor furnizate de European Conservative.

După aproape șapte ani de anchete, procese și apeluri, cazul a devenit unul dintre cele mai urmărite litigii europene privind raportul dintre libertatea de exprimare, libertatea religioasă și legislația referitoare la discursul instigator la ură.

Politicianul finlandez susține că procesul său depășește cu mult situația personală și poate avea consecințe asupra modului în care sunt interpretate și aplicate în viitor drepturile fundamentale în Europa.

Deși a fost achitată în două instanțe, Curtea Supremă a Finlandei a pronunțat ulterior o decizie strânsă, adoptată cu trei voturi la două, care a schimbat cursul dosarului.

Într-un interviu acordat după anunțarea recursului la Strasbourg, Räsänen a declarat că experiența sa reprezintă un semnal de alarmă privind starea libertății de exprimare pe continent.

„Cazul meu arată clar că există o criză a libertății de exprimare în Europa. Nimeni nu ar trebui să se confrunte cu ani de urmărire penală și să fie condamnat pentru că și-a împărtășit în mod pașnic convingerile”, a afirmat fostul ministru.

Ea consideră că legislația privind discursul instigator la ură este formulată prea larg și permite interpretări excesive.

„Aceste legi fac posibil ca statele să reducă la tăcere disidența și să-i cenzureze pe cei care nu sunt de acord cu normele sociale predominante”, a spus Räsänen.

Potrivit politicianului finlandez, dosarul său a fost analizat de 11 judecători în cadrul a trei niveluri de jurisdicție.

„Pe parcursul a șase ani, cazul meu a fost examinat de 11 judecători din trei instanțe finlandeze”, a explicat aceasta.

Räsänen susține că diferența dintre verdictul Curții Supreme și hotărârile anterioare demonstrează cât de mult poate varia interpretarea legislației.

„Faptul că trei judecători de la Curtea Supremă au ajuns la o concluzie diferită cu privire la același set de fapte ca și ceilalți opt judecători care mi-au evaluat cazul arată cât de larg poate fi interpretată această legislație și pericolul extrem pe care îl reprezintă pentru libertatea de exprimare.”

În același timp, ea insistă că exprimarea sa a fost legală și că decizia instanței supreme reprezintă o interpretare eronată a faptelor.

Una dintre principalele controverse ale cazului este delimitarea dintre exprimarea unor convingeri religioase și discursul considerat ofensator pentru anumite categorii sociale.

Räsänen respinge ideea că opiniile sale ar fi provocat prejudicii reale.

„O societate liberă nu poate echivala dezacordul cu o crimă”, afirmă ea.

Politicianul subliniază că însăși Curtea Supremă a recunoscut că materialele analizate nu conțineau apeluri la violență.

„Curtea Supremă a recunoscut că nu conținea incitații la violență sau amenințări comparabile, cum ar fi stimularea urii. Și totuși am fost încă condamnat penal.”

Ea consideră că dosarul a avut încă de la început și o componentă privind libertatea religioasă.

„Am fost interogată de poliție timp de 13 ore despre credințele mele creștine”, a declarat fostul ministru.

Unul dintre aspectele care au atras atenția observatorilor este faptul că verdictul Curții Supreme vizează o broșură publicată cu peste 20 de ani în urmă pentru o comunitate religioasă.

Räsänen consideră că instanța a tratat diferit documentul față de postările sale din mediul online.

„Este o distincție foarte neclară”, spune ea.

Potrivit acesteia, judecătorii au analizat anumite fraze separat de contextul general al publicației.

„Pentru a-mi justifica condamnarea, Curtea Supremă a izolat fraze specifice din contextul mai larg al broșurii, denaturând sensul acesteia.”

Fostul ministru avertizează că un asemenea precedent ar putea afecta și alte persoane care exprimă opinii religioase tradiționale.

„Dacă o broșură veche de 20 de ani scrisă pentru comunitatea mea bisericească poate fi incriminată pe motive atât de obscure, cu siguranță ar trebui să ridice îngrijorări.”

Räsänen afirmă că efectul cel mai periculos al dosarului nu este condamnarea în sine, ci posibilitatea ca oamenii să evite să își exprime opiniile din teama unor consecințe juridice.

„Sunt foarte îngrijorată de efectul înfricoșător asupra libertății de exprimare care ar putea fi cauzat de condamnarea mea.”

Ea susține că situația sa ar putea transmite un mesaj descurajator pentru cetățenii obișnuiți.

„Dacă un politician de rang înalt ca mine poate fi făcut un exemplu și incriminat pentru exprimare pașnică, există un risc real ca cetățenii obișnuiți din Europa să se simtă frică să-și exprime convingerile.”

Totuși, politicianul speră că reacția publică va merge în direcția opusă.

„Sper că cazul meu poate avea efectul opus: că mulți oameni vor avea o apreciere reînnoită și aprofundată a importanței libertății de exprimare.”

În prezent, fostul ministru își pregătește recursul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Sper că Curtea Europeană a Drepturilor Omului va proteja dreptul meu și al fiecărei persoane la libertatea de exprimare”, afirmă Räsänen.

Ea consideră că dosarul său nu este un caz izolat și că problema depășește granițele Finlandei.

„Multe țări europene au legi ambigue privind discursul instigator la ură care sunt folosite pentru a criminaliza exprimarea pașnică.”

În opinia sa, hotărârea pe care o va pronunța CEDO ar putea avea efecte importante asupra jurisprudenței europene în materie de libertate de exprimare.

„Cazul meu este o oportunitate importantă pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului de a opri acest model periculos.”