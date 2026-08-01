Menținerea calificativului de către agenția Fitch reprezintă un succes obținut cu dificultate pentru economia națională. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că poziționarea țării în zona recomandată investițiilor rămâne fragilă, iar atitudinea agențiilor de evaluare financiară depinde direct de evoluțiile de pe scena politică.

Evaluarea realizată de Fitch a menținut calificativul României la nivelul BBB- cu perspectivă negativă, însă marja de siguranță a fost minimă. Potrivit oficialului de la Finanțe, decizia a fost rezultatul unor negocieri intense și al furnizării de date concrete privind traiectoria fiscală a țării.

„În spatele acestui rezultat a fost un efort instituţional excepţional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanţelor, în coordonare cu Banca Naţională a României, care au documentat şi susţinut cu date solide fiecare argument pentru menţinerea calificativului de investiţii. A contat, de asemenea, şi responsabilitatea liderilor partidelor politice şi grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reuşit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a scris Nazare pe Facebook.

Scăderea deficitului bugetar și accesul la fondurile europene au reprezentat pilonii pe care s-a sprijinit menținerea calificativului. Deficitul cash a consemnat o reducere semnificativă, ajungând la 42 de miliarde de lei în primul semestru, comparativ cu nivelul de 70 de miliarde de lei înregistrat în perioada similară din 2025. Totodată, estimările Fitch indică un deficit de 5,9% din PIB pentru acest an, încadrat sub ținta stabilită de 6%.

„Apartenenţa la UE, accesul la fonduri şi finanţări europene şi indicatorii de guvernanţă superiori statelor comparabile susţin, de asemenea, ratingul ţării. În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenţia pieţelor internaţionale, rămâne situaţia politică. Agenţiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcţional şi continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanţie de seriozitate a României. Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR şi poate pune ratingul sub presiune", avertizează ministrul interimar.

Pentru a evita retrogradarea și creșterea costurilor de împrumut, România trebuie să demonstreze că poate menține un climat politic predictibil și un guvern capabil să aplice reforme.

„România rămâne în categoria recomandată investiţiilor - un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agenţiile de rating - orice derapaj poate veni cu sancţiuni severe în perioada următoare”, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

El a subliniat că piața financiară necesită garanții ferme din partea clasei politice de la București. Nazare apreciază că „România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcţională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului şi oprirea iniţiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanţare.”

„Este o condiţie pentru protejarea costurilor de finanţare, a investiţiilor şi a economiei României.”

Atenția autorităților se mută acum către viitoarea evaluare a agenției Moody's, care menține în prezent România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, având de asemenea o perspectivă negativă.

„Şi Moody's urmăreşte riguros, în mod explicit, efectele instabilităţii politice asupra finanţelor publice, instituţiilor şi capacităţii de guvernare. Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort. Trebuie să demonstrăm foarte rapid că România poate avea coerenţă în decizii şi capacitatea de a continua corecţia fiscală şi reformele începute”, a mai transmis Alexandru Nazare.

Agenţia de rating Fitch a confirmat, vineri, ratingurile pe termen lung pentru riscul de neplată a emitentului (IDR) ale României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă, oferind un răgaz autorităților române pentru stabilizarea contextului politic și fiscal.