Economie

Euro crește, aurul se ieftinește. BNR a publicat cursul valutar pentru miercuri, 29 iulie

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Euro crește, aurul se ieftinește. BNR a publicat cursul valutar pentru miercuri, 29 iulieCurs valutar. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Moneda națională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a fost cotată la 5,2337 lei, în creștere cu 0,27 bani (+0,05%) față de ședința precedentă, când cursul era de 5,2310 lei.

Cursul valutar. Leul a câștigat teren în fața dolarului

În schimb, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american. BNR a stabilit un curs de 4,5926 lei pentru un dolar, cu 1,24 bani (-0,27%) sub nivelul de marți, de 4,6050 lei.

Dolari

Dolari. Sursă foto: Unsplash

Moneda națională a câștigat teren și în fața francului elvețian. Cursul anunțat de banca centrală este de 5,6047 lei, în scădere cu 1,04 bani (-0,18%) față de cotația anterioară, de 5,6151 lei.

Și prețul aurului a înregistrat o ușoară scădere. BNR a calculat miercuri un preț de 595,9415 lei pentru un gram de aur, comparativ cu 596,5952 lei în ședința precedentă.

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