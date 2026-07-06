Economie

Schimbări pe piața valutară. Euro și aurul au scăzut, dolarul a urcat

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Schimbări pe piața valutară. Euro și aurul au scăzut, dolarul a urcatSchimb valutar / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 6 iulie, noul curs valutar. Leul s-a apreciat în fața euro și a francului elvețian, însă a pierdut teren în raport cu dolarul american. Totodată, prețul gramului de aur a înregistrat o scădere.

Euro a coborât sub cotația de vineri

Potrivit cursului oficial publicat de BNR, un euro valorează luni 5,2317 lei, cu 0,57 bani mai puțin decât la finalul săptămânii trecute, când moneda europeană era cotată la 5,2374 lei.

Dolarul american a câștigat teren

Dolari

Sursă foto: Freepik

În schimb, dolarul american s-a apreciat în raport cu leul. Cursul oficial anunțat de BNR este de 4,5842 lei pentru un dolar, în creștere cu 0,81 bani față de cotația de vineri, de 4,5761 lei.

Și francul elvețian s-a depreciat în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 5,6879 lei, cu 1,11 bani sub nivelul anterior, când un franc era cotat la 5,6990 lei.

Aurul s-a ieftinit

Prețul gramului de aur a scăzut la începutul săptămânii. BNR a anunțat o cotație de 610,5409 lei, față de 613,8270 lei în ședința precedentă, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 3,29 lei pe gram.

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