Economie

Moneda care rămâne în centrul economiei mondiale. Analiza FMI

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Moneda care rămâne în centrul economiei mondiale. Analiza FMIFMI. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Economia mondială continuă să fie puternic legată de dolarul american, chiar dacă schimbările din comerțul global au accelerat după tarifele vamale impuse de președintele SUA, Donald Trump. Economistul-șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, a declarat pentru Reuterscă dolarul își păstrează rolul dominant în comerțul internațional, în sistemul bancar și în rezervele valutare ale băncilor centrale.

Moneda care rămâne în centrul economiei mondiale. Analiza FMI

Economia mondială rămâne dominată de dolarul american, în pofida modificărilor apărute în relațiile comerciale internaționale după tarifele vamale impuse de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Pierre-Olivier Gourinchas, economistul-șef al Fondului Monetar Internațional, a declarat, într-un interviu acordat Reuters, că lanțurile economice globale și fluxurile comerciale trec printr-un proces de reconfigurare, însă aceste schimbări nu au modificat poziția centrală a monedei americane.

Potrivit oficialului FMI, dolarul continuă să fie esențial în comerțul internațional, în activitatea bancară și în rezervele valutare ale băncilor centrale.

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”Observăm foarte puţine schimbări care să indice că ne îndepărtăm de o lume centrată pe dolar. Suntem încă foarte ferm într-o economie globală dominată de dolar. Asta nu înseamnă că situaţia nu s-ar putea schimba într-o zi, dar evoluţiile din ultimii zece ani au fost minore”, a declarat oficialul FMI.

Creșterea aurului nu indică o renunțare la dolar indică FMI

Economistul-șef al FMI a vorbit și despre avansul puternic al prețului aurului din ultimii ani. Pierre-Olivier Gourinchas consideră că această creștere nu arată o îndepărtare de dolarul american.

Potrivit acestuia, evoluția prețului aurului este explicată în principal prin dezvoltarea fondurilor tranzacționate la bursă bazate pe aur. Aceste ETF-uri permit investitorilor să obțină expunere la metalul prețios fără să dețină efectiv aur fizic.

Gourinchas a mai declarat că emitenții de stablecoinuri au început, la rândul lor, să dețină aur în portofolii. Această tendință a contribuit la creșterea cererii și, implicit, la avansul prețurilor.

În schimb, economistul-șef al FMI a afirmat că băncile centrale nu cumpără aur într-un ritm care să arate o schimbare majoră în structura rezervelor internaționale.

dolar, depreciere

Sursa foto: digi 24

Aurul a recuperat din pierderi, dar rămâne pe scădere săptămânală

Declarațiile lui Pierre-Olivier Gourinchas au apărut într-un moment în care aurul a recuperat o parte din pierderile recente. Evoluția a fost susținută de slăbirea dolarului american și de diminuarea așteptărilor privind noi majorări ale dobânzilor în Statele Unite.

Această schimbare de percepție a venit după publicarea celor mai recente date privind inflația.

Chiar și în acest context, metalul prețios se îndreaptă spre a patra săptămână consecutivă de scădere.

Dolarul s-a retras după publicarea indicatorului PCE

În același timp, dolarul american s-a retras ușor de la maximele recente. Mișcarea a venit după publicarea indicatorului PCE, urmărit de Rezerva Federală ca măsură preferată pentru monitorizarea inflației.

Datele privind PCE au alimentat speranțele că presiunile inflaționiste din Statele Unite ar putea începe să se tempereze.

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