BRD cumpără Patria Asset Management și preia administrarea celui mai mare fond de investiții din România

BRD Groupe Société Générale, prin BRD Asset Management, a semnat un acord pentru achiziția a 99,9944% din Patria Asset Management, administratorul celui mai mare fond de investiții (ETF) de pe piața românească, relatează news.ro.

BRD Groupe Société Générale a anunțat că, prin intermediul BRD Asset Management, a semnat un contract cu Patria Bank pentru achiziția a 99,9944% din capitalul Patria Asset Management, companie specializată în administrarea fondurilor de investiții.

Patria Asset Management este subsidiara Patria Bank și operează pe piața românească a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). La data de 28 februarie 2026, compania administra active totale de aproximativ 1,16 miliarde de lei.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea tuturor aprobărilor necesare, inclusiv avizul Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„BRD Groupe Société Générale, prin BRD Asset Management, a semnat un contract cu Patria Bank pentru achiziţia a 99,9944% din Patria Asset Management, o companie activă pe piaţa românească a OPCVM (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare, n.r.). Tranzacţia este supusă aprobării autorităţilor de reglementare competente”, anunţă BRD.

Patria Asset Management administrează în prezent cinci fonduri deschise de investiții. Două dintre acestea sunt ETF - uri listate la Bursa de Valori București.

Primul este ETF BET Patria - Tradeville (TVBETETF), care urmărește evoluția indicelui BET. Al doilea este ETF Energie Patria - Tradeville (PTENGETF), construit pentru a replica indicele BET NG.

ETF BET Patria - Tradeville este în prezent cel mai mare ETF de pe piața românească, atât în funcție de valoarea activelor administrate, cât și după numărul investitorilor de retail. La finalul lunii februarie 2026, fondul administra active de peste 1 miliard de lei, ceea ce reprezenta peste 85% din piața locală a ETF - urilor. În același timp, baza de investitori depășea 41.000 de persoane.

Pe lângă aceste produse listate, compania mai gestionează trei fonduri deschise nelistate: Patria Obligațiuni, Patria Global și Patria Stock.

Reprezentanții băncii afirmă că tranzacția face parte din strategia de dezvoltare a grupului în zona investițiilor.

„Această achiziţie reprezintă un moment important în dezvoltarea Grupului BRD. Prin integrarea unui jucător de referinţă pe segmentul ETF, consolidăm poziţia BRD Asset Management ca lider de piaţă şi ne extindem capacitatea de a oferi soluţii de investiţii pe termen lung, într-un mod sustenabil”, a declarat Maria Rousseva, CEO al BRD Groupe Société Générale.

BRD Asset Management este în prezent cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România. Compania a fost înființată în anul 2000 și administrează douăsprezece fonduri. La finalul lunii februarie 2026, activele gestionate ajungeau la 9,9 miliarde de lei, iar cota de piață era de aproximativ 25% la finalul lunii ianuarie 2026.

Pentru Patria Bank, vânzarea administratorului de fonduri ar urma să genereze un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare din acest an.

„Tranzacţia de vânzare a Patria Asset Management, administratorul celui mai mare ETF din Romania, către cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiţii din ţara noastră, marchează o bornă importantă în parcursul de creştere accelerată a activelor administrate de SAI Patria şi mai ales a ETF-urilor. Grupul Patria Bank, prin companiile sale Patria Bank, Patria Credit şi Patria Asset Management, are un istoric foarte bun de lansare şi dezvoltare a unor produse moderne în sectorul financiar-bancar, aspect confirmat şi de această tranzacţie şi de impactul pozitiv anticipat asupra contului de profit sau pierdere al băncii pentru anul 2026, estimat la 26 milioane lei câştig brut din tranzacţie, care va fi recunoscut la finalizarea tranzacţiei”, a declarat Horia Manda, preşedintele Consiliului de Administraţie al Patria Bank.

Piața românească a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare a încheiat anul 2025 cu active nete totale de aproximativ 39,2 miliarde de lei. Dintre acestea, fondurile locale reprezentau 36,6 miliarde de lei.

În prezent, acest segment al pieței financiare deservește peste 1,1 milioane de investitori.

Grupul financiar construit în jurul BRD Groupe Société Générale include mai multe entități specializate. Printre acestea se numără administratorul de fonduri BRD Asset Management, companiile de asigurări BRD Asigurări de Viață și BRD Asigurări Generale, precum și compania de leasing financiar BRD Sogelease.

La finalul anului 2025, banca opera o rețea de 347 de unități, iar activele totale se ridicau la 95,4 miliarde de lei.

BRD face parte din grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Europa. Instituția are o prezență de peste 160 de ani în economie, aproximativ 119.000 de angajați în 62 de țări și peste 26 de milioane de clienți la nivel global.