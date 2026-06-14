Cinci sârbi, reținuți în Kosovo într-un dosar privind crimele de război din 1999

Autoritățile din Kosovo au arestat duminică cinci cetățeni sârbi, dintre care patru foști polițiști, într-o anchetă privind presupuse crime de război comise în timpul conflictului din 1999. Reținerile au loc în cadrul unei investigații legate de masacrul din satul Recak, unul dintre cele mai cunoscute episoade ale războiului din Kosovo, potrivit AFP.

Procurorii kosovari au anunțat că persoanele reținute sunt suspectate că au participat la operațiuni desfășurate în localitatea Recak în ianuarie 1999, în timpul conflictului dintre forțele sârbe și populația albaneză din Kosovo.

Potrivit procurorului Ilir Morina, cele cinci persoane au fost identificate ca făcând parte din unități speciale ale poliției sârbe în perioada în care a avut loc operațiunea din Recak.

Dosarul deschis împotriva celor cinci suspecți este cunoscut sub denumirea de „Recak 2” și reprezintă a doua anchetă majoră privind evenimentele petrecute în această localitate în timpul războiului.

Justiția din Kosovo a deschis anterior o anchetă separată în legătură cu masacrul de la Recak. În acel dosar sunt inculpate 21 de persoane, foști membri ai armatei și poliției sârbe. Aceștia sunt acuzați de omor, tortură, rele tratamente, distrugeri de bunuri și deportarea civililor albanezi din Kosovo.

Printre persoanele vizate de actul de acuzare se află fostul șef al poliției sârbe Obrad Stefanovic, fostul șef al serviciilor de informații Rade Markovic, precum și doi generali și doi colonei.

O audiere preliminară în acest proces este programată pentru data de 20 iulie. Procurorii au solicitat desfășurarea procesului în lipsă, întrucât persoanele acuzate nu au fost găsite.

Potrivit documentelor procurorilor, în timpul operațiunii desfășurate la Recak au fost uciși 42 de civili kosovari, de diferite vârste și sexe. Masacrul este considerat una dintre cele mai grave crime împotriva populației civile comise în timpul războiului din Kosovo, desfășurat între 1998 și 1999.

Evenimentele de la Recak au provocat reacții puternice la nivel internațional și au contribuit la decizia NATO de a lansa campania de bombardamente împotriva forțelor sârbe conduse atunci de Slobodan Miloșevici.

Intervenția s-a încheiat cu retragerea trupelor sârbe din Kosovo și instalarea unei administrații internaționale sub mandat ONU. Ulterior, Kosovo și-a declarat independența în anul 2008, statut care continuă să fie contestat de Serbia.

Conflictul din Kosovo s-a soldat cu peste 13.000 de morți, majoritatea fiind civili kosovari.