2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune

Ilie Bolojan, premierul României, a transmis, marți, autorităților locale că bugetul destinat transferurilor către administrațiile publice nu mai permite nivelul de susținere de care s-a beneficiat în trecut. De asemenea, a precizat, potrivit news.ro, că 2026 va fi un an de vârf al investițiilor.

În cadrul dezbaterii organizate de Asociația Comunelor din România pe tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor”, Ilie Bolojan a precizat că anul 2026 va reprezenta un vârf al investițiilor, în principal prin intermediul PNRR și al Companiei Naționale de Investiții (CNI).

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța unei alocări echilibrate a fondurilor, pentru ca proiectele aflate deja în derulare să fie finalizate.

„Dar vă spun cu toată responsabilitatea, capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer ca anii trecuți, nu mai există”, a afirmat Bolojan, menționând că sunt programe în curs, precum PNRR și Anghel Saligny, care necesită o gestionare atentă.

Bolojan a explicat și necesitatea unei formule de echilibrare bugetară, în condițiile în care unele comune sau orașe dispun de venituri ridicate, în timp ce altele se află sub nivelul de bază.

„Trebuie să susținem o formulă de echilibrare, în care creându-se un fond de echilibrare, cei care sunt cu vârfuri să aibă veniturile plafonate, iar cei care au venituri sub nivelul de bază să li se asigure o componentă de bază de venituri”, a spus el, pentru a garanta funcționarea corespunzătoare a administrațiilor locale și furnizarea serviciilor de bază.

În ceea ce privește deschiderea de noi proiecte, premierul a avertizat că este extrem de dificil. Potrivit lui, la CNI există aproximativ 1.200 de investiții începute, cu un cost total estimat la 12,5 miliarde euro, în timp ce alocarea anuală este de circa 2,5 miliarde euro.

„Ori este lipsit de orice logică să mai deschizi investiții și să stai cu 1.200 de investiții începute în diferite stadii”, a afirmat Bolojan, subliniind că prioritatea trebuie să fie finalizarea proiectelor existente, pentru a evita costuri suplimentare și degradarea acestora.

Premierul a mai precizat că, în afară de contractele rămase de semnat în cadrul programului Anghel Saligny, capacitatea de a iniția noi investiții este foarte redusă, iar autoritățile locale trebuie să fie conștiente de acest lucru pentru a evita așteptări nerealiste.