Compania Națională de Investiții, „investiție” de 66.000 de euro din bani publici în odorizante de cameră

Compania Națională de Investiții a plătit peste 66.000 de euro din fonduri publice pentru servicii de parfumare a sediului său din București. CNI afirmă că investiția „optimizează costurile” și creează un mediu de lucru modern.

În timp ce numeroase instituții publice se plâng de lipsa banilor pentru investiții esențiale, Compania Națională de Investiții (CNI), aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, a alocat din 2022 până în prezent peste 66.000 de euro pentru servicii de parfumare și „ambientare” a propriului sediu central din București.

Datele publicate de SpotMedia arată că aceste contracte au fost atribuite prin încredințare directă, vizând închirierea unor aparate speciale și livrarea de uleiuri esențiale pentru întreaga clădire a instituției.

CNI justifică aceste cheltuieli prin dorința de a „asigura un mediu de lucru modern și agreabil” și susține că a ales varianta de închiriere pentru „optimizarea costurilor”.

Serviciile de parfumare au fost introduse în 2022, când CNI a încheiat primele două contracte, în valoare totală de 63.900 de lei pe an (aproximativ 12.900 de euro).

Documentele arată că instituția a închiriat 30 de aparate de parfumare, printre care și două panouri electronice Art Scent de 43 inch, dotate cu difuzoare de parfum integrate.

Aparatele au fost amplasate în sediul din strada Povernei, unde CNI are de odorizat aproximativ 50 de birouri și 16 grupuri sanitare.

„Începând cu anul 2022, serviciile au fost implementate experimental, pe o suprafață redusă. Ulterior, aria de implementare a fost extinsă treptat, până la acoperirea integrală a spațiilor instituției”, a explicat CNI pentru SpotMedia.

În 2023, numărul aparatelor a fost majorat la 40, iar costul anual a urcat la 83.600 de lei (circa 17.000 de euro). Un an mai târziu, în 2024, cheltuiala a crescut cu 9,1%, ajungând la 91.200 de lei (echivalentul a 18.351 de euro).

Pentru 2025, contractul a fost reînnoit în aceleași condiții financiare, ajustate la cursul valutar: 91.200 de lei (aproximativ 18.338 de euro).

În total, în decurs de patru ani, CNI a plătit 329.900 de lei, echivalentul a 66.600 de euro, exclusiv pentru parfumarea și ambientarea birourilor.

Serviciile sunt furnizate de compania MCM Creative Complex SRL, deținută de antreprenorul Cosmin Dragoș Boncea.

Pe site-ul oficial al firmei sunt enumerați clienți din zona luxului urban, precum Stejarii Country Club, Pescariu Sport & Spa sau Wellness Club by Greenfield, ceea ce plasează compania într-o nișă exclusivistă de servicii de aromaterapie și ambientare profesională.

Întrebat de SpotMedia despre contractele cu CNI, Boncea a precizat că instituțiile publice nu reprezintă principala sa sursă de venit și că nu beneficiază de nicio relație preferențială.

„Nu primesc încredințări directe pentru că aș cunoaște pe cineva din instituții”, a spus Cosmin Boncea.

Întrebată de ce a cheltuit bani publici pentru servicii specifice mediilor exclusiviste, CNI a invocat nevoia de confort olfactiv și modernizarea spațiilor administrative.

„Principalul obiectiv a fost asigurarea unui mediu de lucru modern, agreabil și adaptat nevoilor instituției, atât pentru angajați, cât și pentru vizitatori. Serviciile de ambientare au fost introduse pentru a remedia disconfortul olfactiv generat de amplasarea unor birouri lângă grupurile sanitare”, a transmis instituția.

De asemenea, CNI a explicat că închirierea aparatelor a fost considerată o soluție mai eficientă decât achiziția: „Soluția aleasă a permis optimizarea costurilor. Dispozitivele de odorizare sunt puse la dispoziție în regim de custodie, fără a fi necesară achiziția acestora. În regie proprie, costurile totale ar fi fost mai ridicate.”

Deși nu există rapoarte oficiale care să demonstreze efectele pozitive ale acestor servicii asupra mediului de lucru, CNI susține că rezultatele sunt clare:

„Salariații nu au mai sesizat mirosurile neplăcute din zona grupurilor sanitare, iar numeroși vizitatori au remarcat pozitiv atmosfera generală și mirosul plăcut din spațiile administrative.”

Instituția anunță că va continua contractele „în funcție de disponibilitatea bugetară”, precizând că o achiziție directă de aparate și consumabile ar fi, în opinia sa, mai scumpă decât actualul model de închiriere.