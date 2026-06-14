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Cum îți încarci telefonul în mai puțin de o oră. Tehnologia care reduce timpul de așteptare

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Cum îți încarci telefonul în mai puțin de o oră. Tehnologia care reduce timpul de așteptareTelefon. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Încărcarea rapidă a telefoanelor a devenit una dintre cele mai importante funcții pentru utilizatori, mai ales într-o perioadă în care dispozitivele sunt folosite intens pentru muncă, navigare și divertisment. Producătorii au dezvoltat tehnologii care permit alimentarea bateriei până la 50–80% în doar câteva zeci de minute, iar în anumite cazuri încărcarea completă poate fi realizată în mai puțin de o oră.

Pe ce tip de telefon funcționează încărcarea rapidă

Tehnologia de fast charging se bazează pe creșterea puterii electrice livrate bateriei, în special în primele etape ale încărcării, când aceasta acceptă un flux mai mare de energie. După atingerea unui anumit nivel, viteza este redusă automat pentru a proteja bateria și a prelungi durata de viață a dispozitivului.

În practică, acest lucru înseamnă că un telefon compatibil poate ajunge de la 0 la 50% în aproximativ 20–30 de minute, iar o încărcare completă poate fi realizată în mai puțin de o oră, în funcție de model și încărcător.

Încărcător de telefon

Încărcător de telefon. Sursa foto: Freepik

Ce este necesar pentru încărcare rapidă

Pentru a obține aceste viteze, nu este suficient doar telefonul. Este necesar și un încărcător compatibil cu tehnologia de încărcare rapidă, precum și un cablu care poate susține puterea ridicată. În lipsa acestor elemente, viteza de încărcare scade semnificativ, chiar dacă telefonul este capabil tehnic să suporte fast charging.

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De asemenea, temperatura ambientală și utilizarea telefonului în timpul încărcării pot influența durata totală, deoarece dispozitivul reduce automat viteza pentru a evita supraîncălzirea.

De ce e important să folosești un încărcător de telefon original

Producătorii recomandă utilizarea accesoriilor certificate pentru a evita deteriorarea bateriei și pentru a menține performanța optimă în timp. De exemplu, Apple arată modul în care încărcarea rapidă funcționează pe dispozitivele compatibile și evidențiază importanța folosirii adaptorilor potriviți.

Apple arată că încărcarea rapidă funcționează doar pe anumite modele de iPhone și necesită accesorii compatibile cu putere mai mare, în special adaptoare USB-C de 20W sau mai mult. În documentația oficială, compania menționează că dispozitivul poate ajunge la aproximativ 50% baterie în jur de 30 de minute, dacă este utilizat un încărcător corespunzător și un cablu certificat.

Apple explică și faptul că procesul nu menține constant aceeași viteză pe tot parcursul încărcării, deoarece bateria este alimentată mai rapid la început, iar ulterior ritmul este redus automat pentru a proteja celulele și pentru a evita supraîncălzirea. Această gestionare inteligentă a energiei este concepută pentru a prelungi durata de viață a bateriei, chiar dacă timpul total de încărcare poate varia ușor în funcție de utilizare și temperatură.

Compania mai arată că utilizarea accesoriilor necertificate poate duce la viteze mai mici de încărcare sau la probleme de performanță, motiv pentru care recomandă exclusiv produse compatibile cu standardele sale de alimentare rapidă.

Factori care influențează viteza de încărcare

În practică, timpul de încărcare depinde nu doar de încărcător, ci și de modul în care este folosit telefonul în acel moment. Dacă dispozitivul rulează aplicații solicitante sau este utilizat intens în timpul încărcării, procesul poate fi încetinit. De asemenea, temperaturile ridicate sau foarte scăzute pot determina sistemul să reducă automat puterea de încărcare pentru a proteja bateria.

Un alt aspect important este starea bateriei, deoarece dispozitivele mai vechi sau bateriile degradate se încarcă mai lent comparativ cu un telefon nou.

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