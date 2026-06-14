Ionuț Stroe cere o abordare echilibrată în cazul Veștea: Putem vorbi în partid

Ionuț Stroe susține că experiența administrativă și politică a lui Adrian Veștea trebuie analizată cu calm în interiorul PNL și afirmă că România are nevoie de un guvern stabil într-un moment în care mizele legate de parcursul pro-european, PNRR, NATO și aderarea la OCDE sunt mai importante decât disputele politice.

Liderul liberal a vorbit despre experiența acumulată de Adrian Veștea în administrația locală și centrală, subliniind că acesta și-a construit cariera în decursul mai multor decenii. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ionuț Stroe a făcut referire la funcțiile ocupate de premierul desemnat și la rezultatele obținute de-a lungul timpului.

„Hai să privim cu calm ce se întâmplă. Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. 30 de ani de liberalism autentic, de 3 ori primar, 3 mandate de președinte de CJ și fost ministru al Dezvoltării. Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni.”, a afirmat Ionuț Stroe.

Potrivit acestuia, experiența acumulată în administrație reprezintă un argument important în evaluarea capacității lui Veștea de a conduce viitorul Executiv.

Deputatul liberal susține că diferențele de opinie existente în partid trebuie discutate în mod deschis și că dezbaterea internă este firească într-o formațiune politică. Ionuț Stroe afirmă că discuțiile și întrebările ridicate de membrii partidului nu trebuie privite ca un semn de slăbiciune, ci ca parte a unui proces democratic.

„Și da, putem vorbi în partid. Putem să avem dezbateri, să ridicăm întrebări. Așa e sănătos și normal să se întâmple.”

Mesajul vine după ce mai mulți lideri liberali au criticat lipsa unor consultări oficiale înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Deși consideră că o astfel de decizie trebuie analizată în cadrul partidului, Ionuț Stroe afirmă că îl respectă pe Adrian Veștea și apreciază că acesta are experiența necesară pentru a-și asuma această responsabilitate.

„Ca liberal și coleg de partid îi respect parcursul și activitatea și cred că experiența acumulată în toți acești ani îl recomandă și pentru asumarea acestei responsabilități majore.”, a afirmat Stroe.

Parlamentarul consideră că, dincolo de disputele politice, atenția trebuie îndreptată spre nevoia de stabilitate și funcționarea instituțiilor statului. În declarația sa, Ionuț Stroe a insistat asupra importanței continuării parcursului pro-occidental al României și a respectării angajamentelor asumate la nivel internațional.

„Este important ca o decizie de o asemenea importanță să se ia în interiorul PNL, într-o dezbatere internă serioasă. Țara trebuie guvernată, pentru că mizele pro-occidentale, pro-europene, angajamentele clare față de PNRR, NATO și aderarea la OCDE sunt mai importante decât mizele partidelor politice.”, a adăugat acesta.

O poziție favorabilă a fost exprimată și de deputatul liberal Răzvan Prișcă, care a afirmat că România are nevoie rapid de un guvern și că Adrian Veștea este cea mai potrivită opțiune pentru actualul context politic.

„România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat”, a transmis liberalul.

Prișcă a enumerat funcțiile ocupate de Adrian Veștea de-a lungul carierei sale și a explicat de ce îl consideră pregătit pentru această funcție.

„30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni. Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală”, a mai adăugat Prișcă.

Declarațiile celor doi lideri liberali apar într-un moment în care desemnarea lui Adrian Veștea continuă să împartă opiniile în interiorul PNL, după reacțiile critice venite din partea unei părți a conducerii partidului.