Ionuț Stroe: Riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar

Reacții ferme de la PNL după adoptarea în Camera Deputaților a proiectului de lege care stabilește o cotă minimă de 40% pentru sportivii români în competițiile naționale. Deputatul Ionuț Stroe avertizează că inițiativa nu doar că interferează cu regulile sportive, ci riscă să genereze discriminare și să afecteze serios sectorul sportiv.

„La iniţiativa AUR, POT şi SOS, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanţi la competiţiile sportive naţionale oficiale nu poate fi mai mică de 40%. Nu comentez acest procent, dar riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiarul echipelor sportive. Pe scurt, o lege prin care politicul decide cine are voie să joace şi cine nu, pe criterii de cetăţenie”, spune Ionuţ Stroe.

Analizând votul de miercuri din plen, Ionuț Stroe spune că proiectul inițiat de AUR, POT și SOS România transformă prin lege un criteriu sportiv într-un instrument politic.

Stroe respinge argumentele inițiatorilor privind stimularea talentelor autohtone și explică de ce, în opinia sa, proiectul nu va ridica nivelul sportului din România.

„De ce NU trebuia votată această lege? Pentru că nu va creşte nicidecum - precum susţin iniţiatorii - nivelul de performanţă şi calitatea sportivilor români, impunându-i titulari în echipele sportive. Asta se obţine investind în copiii români care fac sport, în academiile unde se formează, în programe naţionale de sprijin ale activităţilor sportive, în şcoli de antrenori şi în infrastructură sportivă. Nu dacă le anulăm «străinilor» dreptul de muncă în România, cu atât mai mult celor comunitari, partenerilor noştri din UE care au aceleaşi drepturi ca noi”, subliniază Stroe.

El amintește că libera circulație a forței de muncă este un principiu fundamental al Uniunii Europene și avertizează asupra unui precedent periculos.

„Pe scurt, introduce o formă de discriminare pe bază de cetăţenie. N-aş vrea vreodată ca sportivii români dintr-o altă ţară membră a UE să fie discriminaţi şi trimişi acasă printr-o lege similară adoptată de alt stat european. Dar din fericire, e puţin probabil să se întâmple asta într-o ţară civilizată. Pentru că dreptul de a munci liber oriunde în Europa este garantat de tratatele şi dreptul muncii în UE. Singura diferenţiere existentă în legislaţia europeană acceptată în toate statele democratice este între comunitari şi extracomunitari, dar competenţa în a stabili numărul sportivilor extracomunicatari pentru fiecare disciplină în parte aparţine federaţiilor naţionale prin regulamentele sportive ale competiţiilor. Nu parlamentelor, nu politicului. Nu statul trebuie să stabilească lotul de jucători al unei echipe printr-o lege!”, explică deputatul.

Stroe atrage atenția și asupra efectelor economice pe care legea le-ar putea avea asupra cluburilor, sponsorilor și performanței sportive interne.

„Când statul arată că poate impune cote arbitrare, cluburile şi sponsorii privaţi îşi pierd încrederea şi sunt descurajaţi să mai investească. E o ingerinţă abruptă în sport şi în strategia internă a fiecărui club! Legea reduce competitivitatea echipelor româneşti. Limitarea artificială a numărului de jucători străini transferaţi scade nivelul echipelor şi implicit al competiţiilor, afectată fiind şi performanţa echipelor româneşti în competiţiile europene. Legea ratează problema reală: lipsa investiţiilor. Calitatea sportivilor români NU creşte prin cote de cetăţenie. Creşte prin academii, antrenori buni, infrastructură sportivă modernă şi programe naţionale serioase. Nu printr-un fals patriotism ieftin”, afirmă Stroe.

Deputatul încheie subliniind că adevăratul sprijin pentru sportul românesc ține de investiții și profesionalizare, nu de măsuri administrative adoptate sub pretext patriotic.

„Această lege este un autogol legislativ împotriva sportului românesc şi împotriva României europene. Îmi doresc cât mai mulţi sportivi români valoroşi in echipele romanesti, performanţi, bine pregătiţi, dar acest lucru nu-l realizezi anulând dreptul «străinilor» de a juca. Sprijinul real pentru sportul românesc se face în cu totul alt mod, nu prin reguli patriotarde!”, subiniază deputatul PNL.