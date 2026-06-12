Deputatul Mihai Fifor, președintele PSD Arad și fost ministru al Apărării, a declarat că vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, europarlamentar și fost primar al Aradului, nu are dreptul moral să vorbească despre muncă cinstită și despre PSD, în condițiile în care și-a obținut mandatul european pe lista comună PSD-PNL.

„Orice asociere cu munca și mai ales, cu munca cinstită este împotriva firii. Cei doi termeni sunt pur și simplu incompatibili cu baronul de Arad", a scris Fifor într-o postare pe Facebook, adăugând că „falcă vorbind despre muncă cinstită este o glumă sinistră".

Liderul PSD Arad la acuzat pe Falcă că a ajuns milionar din salariul de primar, că a distrus Aradul și că poartă răspundere majoră pentru lipsa unei maternități noi în oraș. Fifor i sa adresat direct lui Falcă și pe tema mandatului de europarlamentar: „Eu nu vă datorez ție nici măcar un cap de ață. Tu însă îmi datorezi și colegilor mei voturile primite cu sprijinul PSD și mandatul de europarlamentar pe care îl ocupă astăzi. Un mandat aruncat direct și pe apa sâmbetei.

Fifor la vizat în mesaj și pe europarlamentarul PNL Sergiu Pașca, pe care la asociat cu tentativele de a convinge fermierii arădeni că exploatarea gazelor de șist în Câmpia de Vest „ar fi fost un lucru bun”, și a menționat că „noroc cu Dumitru Muscă” că pământul județului se mai lucrează.

Declarațiile lui Fifor vin ca răspuns la pozițiile publice ale lui Falcă referitoare la Guvernul Tomac și la PSD. Despre Cabinetul Tomac, europarlamentarul liberal a spus: „Aici nu este vorba despre domnul Tomac, despre Eugen, pentru că eu îl cunosc foarte bine. unde PSD-ul se ascunde în continuare, unde parlamentară este alta."

Despre liderul PSD Sorin Grindeanu, Falcă a declarat: „Pentru mine, domnul Sorin Grindeanu este un om politic laș. Eu vreau ca dânsul să devină premierul României, să nu arate din știința lui." Europarlamentarul adăugat că Grindeanu „are insomnii atunci când se gândește la poziția lui de fost prim-ministru, când îl mângâia pe funduleț domnul Dragnea și-l trimitea în cabinetul de prim-ministru sau mișcarea de stradă a sutelor de mii de oameni împotriva OUG 13”.

La alegerile europarlamentare din 2024, Gheorghe Falcă a candidat pe lista comună a alianței PSD-PNL, ocupând poziția 16. Falcă a obținut un nou mandat de europarlamentar ajutat de scorul alianței PSD-PNL, care are grijă de lista comună pentru Parlamentul European.