Prognoza meteo pentru duminică, 14 iunie, indică o încălzire a vremii în cea mai mare parte a României, însă instabilitatea atmosferică va rămâne prezentă. Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ziua va aduce temperaturi ridicate în multe zone, dar și averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în a doua parte a intervalului.

Valorile termice vor continua să crească față de zilele precedente, iar în sudul țării se vor atinge temperaturi specifice unei zile de vară. Cu toate acestea, norii de furtună își vor face apariția în mai multe regiuni, iar pe alocuri ploile vor avea caracter torențial.

Conform specialiștilor ANM, vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în sud și sud-est.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă în anumite zone se vor dezvolta înnorări temporar accentuate. În nordul, centrul și nord-estul țării, dar și în zonele montane, vor apărea averse și descărcări electrice pe arii restrânse încă din timpul zilei. Izolat, astfel de fenomene se pot produce și în restul teritoriului.

Minimele nocturne vor varia între 8 și 20 de grade, ceea ce indică o noapte relativ plăcută în cea mai mare parte a țării. În unele regiuni, în special în zonele joase, vor exista condiții pentru apariția ceții pe areale restrânse.

Cea mai accentuată instabilitate atmosferică este așteptată spre seară și în cursul nopții. Potrivit prognozei meteorologilor, fenomenele specifice furtunilor de vară vor afecta îndeosebi Banatul, sudul Crișanei și Transilvania. Ploi locale sunt anunțate și în Oltenia și Muntenia.

Aversele vor avea pe alocuri caracter torențial, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat. În timpul ploilor sunt posibile și descărcări electrice frecvente, iar izolat poate cădea grindină.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a intervalului, însă vor exista perioade cu intensificări semnificative. În nord-vest și centru sunt estimate viteze de 45-60 km/h, în timp ce la munte rafalele pot atinge 70-90 km/h. De asemenea, în timpul averselor, mai ales în sud-vestul și sudul țării, sunt posibile vijelii de scurtă durată.

Pentru Capitală, prognoza meteo anunță o zi mai caldă decât precedentele, cu valori apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar șansele de precipitații vor crește în special în timpul nopții.

Meteorologii estimează apariția unor averse slabe după lăsarea serii. Vântul va sufla slab și moderat, însă temporar vor exista intensificări, cu rafale care pot ajunge la 40-45 km/h.

Temperatura maximă va atinge 30-31 de grade Celsius, ceea ce va transforma ziua de duminică într-una dintre cele mai calde din ultima perioadă. Minima nopții va coborî până la valori cuprinse între 15 și 17 grade, menținând un regim termic confortabil pentru această perioadă a anului.