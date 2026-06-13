Cod galben de inundații în cinci județe. Avertizarea emisă de hidrologi

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis sâmbătă o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din cinci județe, valabilă până duminică la prânz. Specialiștii avertizează că sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, pe fondul propagării viiturilor formate în amonte.

Conform informării transmise de hidrologi, atenționarea este în vigoare în intervalul 13 iunie, ora 09:00 – 14 iunie, ora 12:00.

Sunt vizate mai multe sectoare de râu unde există posibilitatea producerii unor creșteri importante de nivel. Printre acestea se află Cricovul Sărat, pe sectorul inferior, în județele Prahova și Ialomița.

Avertizarea se aplică și râului Buzău, pe sectorul situat în aval de stația hidrometrică Banița, în județele Buzău și Brăila. De asemenea, sub incidența Codului galben intră și râul Râmnicu Sărat, în sectorul aval de stația hidrometrică Puiești, în județele Vrancea și Buzău.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, fenomenele prognozate sunt generate de viiturile deja formate în zonele din amonte ale bazinelor hidrografice.

În perioada următoare sunt estimate creșteri ale debitelor și nivelurilor pe cursurile de apă monitorizate. Specialiștii avertizează că, pe anumite sectoare, valorile înregistrate pot depăși cotele de atenție.

Hidrologii recomandă urmărirea permanentă a informațiilor oficiale și precizează că prognozele pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor din teren.

Noua avertizare vine după episoadele de vreme severă care au afectat mai multe regiuni ale țării în cursul zilei de vineri. Ploile torențiale și furtunile au provocat inundații, au afectat infrastructura rutieră și au produs pagube în agricultură.

În județul Bacău, în localitatea Cucuieți din comuna Dofteana, un pârâu blocat de aluviuni s-a revărsat și a distrus un drum local. Potrivit informațiilor apărute la fața locului, acumulările de crengi și resturi vegetale la nivelul unui podeț au contribuit la creșterea debitului și la ieșirea apei din matcă.

Localnicii au relatat că nivelul apei a depășit un metru și jumătate, iar mai multe persoane au rămas în locuințe de teama viiturilor.

Probleme au fost semnalate și în comuna Dărmănești, unde apa a pătruns în mai multe gospodării. Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea apei acumulate, folosind motopompe pentru limitarea efectelor inundațiilor.

Autoritățile continuă monitorizarea zonelor afectate, în timp ce hidrologii urmăresc evoluția nivelurilor pe râurile aflate sub atenționare.