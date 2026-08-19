Prognoza meteo pentru miercuri, 19 august, arată o răcire a vremii în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, în timp ce în restul țării temperaturile vor crește ușor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că pe parcursul zilei sunt așteptate averse și descărcări electrice în mai multe regiuni, iar la munte rafalele de vânt vor ajunge la 60–70 km/h.

Temperaturile vor crește ușor în cea mai mare parte a țării, însă în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior.

În cursul dimineții și după-amiaza, cerul va avea temporar înnorări. Local, în zonele montane, și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova vor apărea averse slabe, iar ploi sunt posibile și în Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–5 l/mp, iar ploile pot fi însoțite de descărcări electrice.

Ulterior, cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, dar va avea intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60–70 km/h. Pe suprafețe restrânse din nord-vestul și centrul teritoriului, vitezele vântului vor ajunge la 35–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 23 de grade în Dealurile de Vest. Spre finalul intervalului, în zonele depresionare vor exista condiții de ceață.

În București, în timpul nopții, cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine în prima parte a intervalului. Vântul va sufla în general slab, iar temperatura minimă va fi de 17–18 grade, cu valori de aproximativ 14 grade în zona preorășenească.

Miercuri, vremea se va răci, dar va rămâne frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și senin ulterior, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31–32 de grade, în timp ce minima va fi de 16–17 grade și va putea coborî spre 13 grade în zona preorășenească.

La Cluj, temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât în ziua precedentă, iar maximele se vor situa în jurul valorilor de 26–27 de grade.

Pe litoral, vremea se va răcori față de ziua anterioară. Cerul va avea unele înnorări în prima parte a zilei, după care se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade, iar cele minime se vor situa între 18 și 21 de grade. Apa mării va avea temperaturi de 21–23 de grade.

La munte, vremea va fi în general frumoasă, fără variații importante ale temperaturilor față de intervalul precedent. Dimineața și după-amiaza vor exista perioade cu înnorări în toate masivele, iar local vor apărea averse slabe, de 2–5 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în special în zona înaltă, unde rafalele vor ajunge la 60–70 km/h. Spre sfârșitul intervalului, pe văi și în depresiuni vor fi condiții de ceață.