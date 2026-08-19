Un startup din San Francisco oferă spre închiriere roboți umanoizi care pot face curățenie în locuințe. Serviciul este disponibil deocamdată doar pe bază de invitație, iar persoanele care nu au un cod se pot înscrie pe lista de așteptare a companiei, relatează Il Messagero.

Roboții umanoizi pentru activități casnice pot fi rezervați printr-o platformă dedicată, serviciul fiind disponibil în prezent în San Francisco. Pentru un singur robot, tariful este de 30 de dolari pe oră. Clienții pot opta și pentru doi roboți care să lucreze în același timp, caz în care costul ajunge la 60 de dolari pe oră.

Accesul nu este însă deschis tuturor. Pentru rezervare este necesar un cod de invitație, iar cei care nu îl au se pot înscrie doar pe lista de așteptare disponibilă pe platforma startupului.

Serviciul face parte dintr-o categorie tot mai extinsă de proiecte prin care companiile testează folosirea roboților umanoizi pentru activități obișnuite din locuințe.

Startupul a publicat online și un videoclip în care roboții sunt surprinși în timp ce fac curățenie.

Imaginile au fost accelerate de cinci ori față de viteza reală, iar materialul comprimă aproximativ 40 de minute de activitate. Videoclipul arată modul în care roboții se deplasează și execută sarcinile în interiorul unei locuințe.

Mai multe companii testează în prezent roboți umanoizi pentru activități casnice, în încercarea de a transforma această tehnologie într-un serviciu comercial.

Tariful de 30 de dolari pe oră este, pentru moment, parte a testării serviciului pe piață. O eventuală extindere va depinde de interesul utilizatorilor din San Francisco.

Companii chineze precum AGIBOT și Unitree au livrat deja mii de roboți umanoizi.

Tehnologia continuă însă să depindă, în multe situații, de supraveghere sau control uman în timpul funcționării. Serviciile de închiriere pot include un operator care programează mișcările robotului.

Costurile ridicate ale tehnologiei explică și de ce accesul la astfel de servicii rămâne, cel puțin pentru moment, limitat și disponibil doar prin invitație.