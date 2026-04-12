Magazin administrat de AI, cu buget de 100.000 de dolari, deschis în San Francisco

Un experiment fără precedent are loc în Statele Unite, unde startup-ul Andon Labs a deschis un magazin fizic administrat de o inteligență artificială. Proiectul este gândit pe o perioadă de trei ani și urmărește capacitatea unui sistem autonom de a conduce o afacere reală și de a genera profit.

Inițiatorii au alocat un buget inițial de 100.000 de dolari și au încheiat un contract de închiriere comercială pentru un spațiu situat pe strada Union nr. 2102, în zona Cow Hollow. Administrarea magazinului a fost încredințată unui program AI denumit Luna, care funcționează fără aprobări externe pentru deciziile luate.

Programul Luna a primit control complet asupra activităților comerciale. Acesta a stabilit gama de produse, a identificat furnizori și contractori, a coordonat lucrările de amenajare și a decis strategia de funcționare. De asemenea, sistemul a gestionat plățile necesare și a luat decizii financiare.

În condițiile în care bugetul inițial nu a fost suficient, inteligența artificială a solicitat un împrumut, care a fost ulterior aprobat. Tot Luna a decis că este necesară angajarea de personal pentru operarea zilnică a magazinului.

Pentru a asigura funcționarea spațiului comercial, Luna a publicat anunțuri de angajare, a organizat interviuri și a selectat doi angajați cu normă întreagă. Candidații au fost informați încă de la început despre faptul că vor lucra sub coordonarea unei inteligențe artificiale și au acceptat condițiile.

Pe lângă atribuțiile manageriale, sistemul dispune de instrumente necesare operării unei afaceri: card bancar, adresă de email, număr de telefon și acces la internet, precum și monitorizare prin camere de securitate.

Reprezentanții Andon Labs au descris în detaliu proiectul pe blogul oficial:

„Am semnat un contract de închiriere pe 3 ani pentru un spațiu comercial în San Francisco (pe strada Union nr. 2102 din Cow Hollow) și l-am dat unei inteligențe artificiale să facă ce vrea cu el. Magazinul se numește Andon Market, iar numele inteligenței artificiale este Luna. Dar intrând în magazin, s-ar putea să te întrebi ‘ce e așa de inteligent la asta? Sunt angajați umani aici’. Da, sunt aici pentru că Luna știa că are nevoie de ei, așa că a postat anunțuri de angajare, a ținut interviuri telefonice și, în final, a luat o decizie de angajare. Tot ce vezi în rest, de la selecția de articole, la prețuri, la orele de funcționare, până la pictura murală de pe perete, a fost decis de Luna. Are un card de companie, un număr de telefon, o adresă de e-mail, acces la internet și ochi prin camerele de securitate”.

Spațiul comercial, denumit Andon Market, oferă în principal suveniruri și articole de îmbrăcăminte. Alegerea produselor, stabilirea prețurilor și organizarea programului de funcționare au fost realizate integral de sistemul AI.

Inițiatorii experimentului au anunțat că rezultatele vor fi făcute publice pe parcursul celor trei ani, perioadă în care performanța magazinului va fi analizată în condiții reale de piață.