Ce trebuie să știi dacă găsești un card bancar pe stradă. Greșeala care te poate costa libertatea

Ce trebuie să știi dacă găsești un card bancar pe stradă. Greșeala care te poate costa libertateaBancomat. Sursa foto: Freepik
O femeie din municipiul Aiud a fost reținută de polițiști după ce a folosit un card bancar găsit pe stradă pentru a retrage bani de la un bancomat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cardul avea notat codul PIN, iar femeia ar fi profitat de acest lucru pentru a scoate bani.

O femeie din municipiul Aiud a retras bani cu un card găsit

Anchetatorii au stabilit că femeia ar fi găsit cardul în luna decembrie și nu l-a predat autorităților, alegând în schimb să îl folosească.

„Din cercetări a reieşit că, în cursul zilei de 8 decembrie 2025, femeia ar fi găsit, pe raza municipiului Aiud, un card bancar pe care nu l-ar fi predat autorităţilor, ar fi profitat de faptul că era notat codul PIN pe acesta şi ar fi efectuat retrageri de numerar, în valoare totală de 3.600 de lei”, se menţionează în comunicat.

Femeia are 42 de ani și a fost reținută miercuri de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud.

Bancomat

Bancomat. Sursă foto: Unsplash

Ce infracțiuni sunt investigate

În acest caz, ancheta continuă pentru mai multe infracțiuni, printre care efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost realizate retragerile de bani.

Ce trebuie să faci dacă găsești un card bancar

În situația în care cineva găsește un card bancar, primul pas recomandat este contactarea imediată a băncii emitente pentru blocarea acestuia. Acest lucru se poate face prin apel la numărul de urgență disponibil non-stop, prin aplicația de mobile banking sau direct într-o unitate bancară.

Specialiștii recomandă ca persoanele care găsesc un card să nu încerce să îl folosească și să evite apelarea unor numere de telefon afișate lângă bancomate, deoarece acestea pot aparține unor persoane care încearcă să comită fraude.

Numărul de telefon al băncii poate fi găsit, de regulă, pe spatele cardului sau pe site-ul oficial al instituției. După contactarea băncii, cardul poate fi predat la o unitate bancară. În anumite situații, instituția financiară poate solicita depunerea unei plângeri la poliție pentru recuperarea banilor sau pentru clarificarea situației în cazul unei fraude.

