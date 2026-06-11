Guvernul României a aprobat un memorandum de colaborare cu Mastercard pentru dezvoltarea ecosistemului național aferent portofelului european de identitate digitală, la câteva luni după o întâlnire între vicepremierul Oana Gheorghiu și reprezentanții companiei.

Subiectul atrage atenția pentru că portofelul digital european este unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare aflate în derulare la nivelul Uniunii Europene, urmând să permită cetățenilor să stocheze și să utilizeze documente oficiale direct de pe telefonul mobil.

Potrivit informațiilor, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut, în ianuarie 2026, o întâlnire cu reprezentanți ai Mastercard. Agenda discuțiilor a vizat accelerarea digitalizării serviciilor publice din România.

Întâlnirea a fost înregistrată în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), sistemul prin care demnitarii raportează contactele oficiale cu entități private.

La aproximativ cinci luni după această întrevedere, Executivul a aprobat un memorandum privind colaborarea cu Mastercard pentru dezvoltarea unei soluții naționale de portofel digital interoperabilă la nivel european.

Documentul a fost adoptat înainte de schimbările politice care au afectat Guvernul în primăvara acestui an.

Proiectul face parte din strategia Uniunii Europene privind identitatea digitală. Portofelul digital european (EUDI Wallet) va permite cetățenilor să păstreze într-o singură aplicație documente precum cartea electronică de identitate, cardul de sănătate, diplomele de studii sau alte acte oficiale.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat anterior că obiectivul Guvernului este finalizarea portofelului digital până la sfârșitul anului 2026. Potrivit acesteia, aplicația va reuni documentele esențiale ale cetățenilor și va facilita accesul la servicii publice digitale.

Asocierea dintre Guvern și Mastercard a generat întrebări legate de modul în care a fost realizată colaborarea.

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a declarat că, într-o astfel de situație, ar fi putut fi necesară organizarea unei proceduri competitive de selecție.

Până în prezent, autoritățile au prezentat colaborarea drept un acord de asistență pentru dezvoltarea ecosistemului necesar implementării portofelului european de identitate digitală.

Proiectul portofelului digital se înscrie într-un program mai amplu de digitalizare a administrației publice. În ultimele luni, Guvernul a anunțat accelerarea implementării cărții electronice de identitate, dezvoltarea cloudului guvernamental și extinderea serviciilor publice digitale.

Autoritățile susțin că noile instrumente digitale ar trebui să reducă birocrația și să permită cetățenilor accesul la documente și servicii fără deplasări repetate la ghișee.